La UA lidera un proyecto europeo para fomentar la presencia femenina en ingenierías

Redacción Martes, 11 de noviembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

La Universidad de Alicante (UA) coordina un proyecto europeo que tiene como objetivo fomentar el interés de las alumnas de secundaria en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, disciplinas agrupadas en STEM, por sus siglas en inglés. En este sentido, se persigue «avanzar hacia una presencia más equilibrada de mujeres y hombres en las ingenierías».

Este lunes y martes el campus alicantino acoge la reunión de lanzamiento de esta iniciativa internacional financiada por la Unión Europea (UE), a través del programa Erasmus+, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Durante estos dos días, los socios van a compartir estrategias, metodologías y experiencias para «impulsar las vocaciones STEM desde una perspectiva inclusiva y colaborativa». También definirán el plan de trabajo y las primeras acciones del proyecto, que incluyen talleres, mentorías y recursos educativos.

Una de las «principales innovaciones» del proyecto será la creación del Observatorio STEM Girls, que permitirá «recoger y analizar datos sobre la evolución de las vocaciones femeninas en las ingenierías y medir si existe un cambio de tendencia tras años de acciones de fomento». Este observatorio «podrá ampliarse» en el futuro para incorporar información de otras disciplinas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, según la UA.

Entre otras acciones previstas a lo largo del proyecto, destacan talleres prácticos para estudiantes de secundaria, programas de mentoría con ingenieras, formación para profesorado, personal de orientación y familias y la elaboración de recursos educativos inclusivos con referentes femeninos.

Socios y colaboradores

Con una duración de tres años (2025-2028), el consorcio está formado por universidades, centros escolares, una organización no gubernamental y una gran empresa tecnológica, lo que aporta «una combinación de perfiles académicos, educativos, sociales y empresariales».

Participan la Universitetet i Tromso - Norges Arktiske Universitet (Noruega), la Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Lituania), la CESIE Ente del Terzo Settore (Italia), el IES San Vicente (España), la Stiftelsen Tromso International School (Noruega), el Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Inzinerijos Licejus (Lituania) y la empresa NTT DATA Spain.

Además, cuenta con entidades asociadas en España para reforzar «la presencia de referentes femeninos y mentoras», así como «la difusión de los resultados y su implantación en centros educativos». En concreto, colaboran la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) y la agrupación InnovaEquity, que persigue apoyar a empresas e instituciones en la «integración de estrategias de igualdad, digitalización responsable y desarrollo sostenible».

El proyecto está coordinado por la profesora de Ingeniería Química de la UA María Francisca Gómez-Rico, junto a un equipo multidisciplinar docente e investigador de la Escuela Politécnica Superior (EPS) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Luis Aragonés, Mireia Sempere, Virgilio Gilart, Encarnación Gimeno, Alicia Font, María José Moya, María Dolores Andújar, Josué Nescolarde, Silvia Spairani, Sonia Vázquez, Carlos Rizo, Raquel Pérez, Diego Marcos, Sonia Rujas, Ignacio Toledo, Eva Espinar, Mari Ángeles Gómez, María Dolores de Juan, María Pilar Arques y Silvia García.

«Experiencia»

El grupo de la UA combina «experiencia» en ingeniería, tecnología educativa, sostenibilidad, comunicación y análisis de datos, «áreas clave para abordar la promoción de vocaciones femeninas en STEM desde una perspectiva integral e innovadora».

Además, desde EPS «se aporta la experiencia previa en el programa Quiero Ser Ingeniera, que desde 2019 promueve vocaciones científicas y tecnológicas entre chicas y ha permitido identificar los factores que las disuaden de estudiar ingeniería», según ha subrayado la institución académica.

Con este proyecto, la UA ha asegurado que refuerza su «compromiso» con la igualdad de oportunidades y con la promoción del talento femenino en los ámbitos científico y tecnológico. «Un reto compartido por las entidades socias del proyecto que trabajan por una educación más inclusiva e inspiradora para las próximas generaciones», ha apostillado.

