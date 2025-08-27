Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Suelta de crías de tortuga boba en Elche EFE

Liberan a crías de tortuga boba en la playa del Carabassí de Elche

Han sido llevadas al mar este martes por la noche

EP

Alicante

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:17

Varias crias de tortuga boba ('Caretta caretta') han sido liberadas este martes por la noche al mar en la playa del Carabassí, perteneciente a Elche. Se trata de los ejemplares nacidos del quinto nido registrado en los últimos tres años en este enclave litoral ilicitano.

El lugar se ha convertido en una zona caliente de nidificación de esta especia, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado. Un grupo de voluntarios ha hecho guardias para vigilar el nido, cuyos huevos han eclosionado en los últimos días, hasta la liberación de los ejemplares nacidos al mar.

