Un incendio permite localizar una plantación de marihuana en una nave en Orihuela La Guardia Civil interviene 2.000 plantas en fase de crecimiento y detiene a un hombre por un presunto delito contra la salud pública

R. D. Orihuela Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:53

Un incendio en una nave industrial situada en una pedanía de Orihuela permite localizar en su interior una plantación 'indoor' de marihuana. La Guardia Civil ha desmantelado el cultivo, con 2.000 plantas, y ha detenido a un hombre de 38 años, acusado de un presunto delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, según han informado fuentes del Instituto Armado este viernes.

La Benemérita puso en marcha la investigación el pasado 23 de julio, después de que se declarara un fuego dentro de una nave. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los parques de Almoradí y Orihuela y del Consorcio Provincial de Bomberos, que lograron extinguir las llamas. Una vez sofocado el fuego, se descubrió que el inmueble estaba siendo utilizado como centro de cultivo de marihuana.

Los agentes hallaron en el interior de la nave una construcción tipo matrioska con tres estancias. Dos de ellas estaban destinadas al cultivo y una central contenía los cuadros eléctricos. Precisamente en esa zona se originó el incendio debido a la deficiente instalación. En total, decomisaron 2.000 plantas de marihuana en fase de crecimiento, además de efectos y materiales directamente relacionados con la plantación.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura se hizo cargo del caso, dando inicio a la operación Ardreat. En el momento del incendio no acudió al lugar ningún responsable de la nave. Posteriormente, con la colaboración de técnicos de la empresa de suministro eléctrico, los agentes comprobaron que había un enganche ilegal a la red para proporcionar la electricidad necesaria para el cultivo 'indoor'. Ese fraude ocasionó una pérdida a la compañía eléctrica de unos 79.000 euros.

Las investigaciones permitieron identificar al arrendatario de la nave, un vecino de Almoradí con antecedentes por hechos similares. El hombre fue arrestado el 29 de julio como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Desde la Guardia Civil han recordado que, debido las altas temperaturas existentes y el alto riesgo de incendios, este tipo de instalaciones clandestinas suponen un peligro añadido. Según han señalado, en varias ocasiones se han registrado incendios directamente vinculados a plantaciones de marihuana de similares características.