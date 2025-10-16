Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 21 municipios de la provincia durante esta semana (del 18 al 24 octubre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 18 y 24 de octubre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Aigües, Altabera, Alcoy, Altea, Aspe, Elche, Gallinera, Bigastro, Calpe, Crevillent, Concentaina, Elche y Finestrat, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Domingo 19 de octubre, de 08.00 a 14.00 horas

Av Oscar Espla: 25, 27, 29, 35 1, 35 2, 35 3, 35 4, 35 5, 35 6, 35 7, 35 8, 35

Cl Carlet: 1

Alicante: Lunes 20 de octubre, de 10.00 a 10.45 horas

Cl Benasau: 50 1, 50

Cl Benillup: 3

Cl Bono Guarner: 21, 46 A, 48

Cl Pintor Gisbert: 55, 62, 64 BI, 64

GL Poeta Vicente Mojica: 2, 4

Alicante: Lunes 20 de octubre, de 11.30 a 12.30 horas

Av Cardenal Francisco Alvarez: 6 A, 6 B, 6 C, 8, 11, 12, 14, 15, 16

Cl Ciudad De Matanzas: 10 A, 10 B, 12, 14, 16

Alicante: Lunes 20 de octubre, de 13.30 a 14.15 horas

Av Oviedo: 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 6 5, 6 6, 6 7, 8 1

Alicante: Martes 21 de octubre, de 08.30 a 14.00 horas

Cl Victoria Kent: 1 1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 1, 12, 14, 16

Alicante: Miércoles 22 de octubre, de 08.00 a 08.45 horas

Cl Centro Comercial Plaza Mar 2: 1

Alicante: Miércoles 22 de octubre, de 08.30 a 14.00 horas

Cl Carlet: 3

Alicante: Miércoles 22 de octubre, de 09.30 a 10.30 horas

Av Doctor Carlos Belmonte: 2 1, 2, 4 1, 4

Alicante: Miércoles 22 de octubre, de 11.30 a 12.30 horas

Av Fotógrafo Francisco Cano: 5 1, 9, 27 3, 34 PR, 165

Cl Villa De Sant Joan D' Alacant: 2, 3, 21 PR, 41 PC, 44, 49 PR, 59 PR, 60, 74 PR, 95

Cn Del Ciprés: 28, 30, 36, 38, 80, 82, 85 1, 90

Alicante: Miércoles 22 de octubre, de 13.15 a 14.15 horas

Av Fotógrafo Francisco Cano: 38

Av Oviedo: 12, 14, 20 1

Pa La Marjal: 1 SN

Alicante: Jueves 23 de octubre, de 08.30 a 09.00 horas

Av Juan Bautista Lafora: 1, 6, 8

Cl Cervantes: 3 PR

Cl Gravina: 4, 14, 17

Cl Jorge Juan: 4, 8, 12, 14, 16 BI

Cl San Telmo: 4, 7

Pz Ayuntamiento: 2, 3

Pz Paseíto De Ramiro: 1, 3, 8, 10, 11, 12

Alicante: Jueves 23 de octubre, de 16.00 a 16.30 horas

Av Juan Bautista Lafora: 1, 6, 8

Cl Cervantes: 3 PR

Cl Gravina: 4, 14, 17

Cl Jorge Juan: 4, 8, 12, 14, 16 BI

Cl San Telmo: 4, 7

Pz Ayuntamiento: 2, 3

Pz Paseíto De Ramiro: 1, 3, 8, 10, 11, 12

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

