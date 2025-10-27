Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un SVB y una SAMU en imagen de archivo. E.P

Un hombre de 80 años resulta herido tras caer desde cinco metros por un terraplén en Crevillent

Otro hombre de 72 años herido tras ser atropellado en Biar, junto al cementerio

E.P

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:43

Un hombre de 80 años ha resultado herido con politraumatismos tras caer desde cinco metros de altura por un terraplén en la Partida de Moeixa, en Crevillent (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar este domingo, sobre las 10 horas, cuando un hombre se cayó por un terraplén, se fracturó la pierna y se realizó otras heridas de diversa consideración, han apuntado desde el Consorcio de Bomberos.

Hasta la zona indicada se movilizó Alfa1 y el Grupo de Rescate CPBA que, tras acceder a la posición del hombre, le administraron analgésicos y le inmovilizaron para su extracción en helicóptero. Posteriormente se transfirió el herido a un helicóptero medicalizado de la Generalitat para su atención hospitalaria.

El hombre, según ha concretado los medios sanitarios, fue luego trasladado por un SVB al Hospital de Vinalopó para recuperarse de sus lesiones.

Por otro lado, este domingo, en Biar (Alicante), junto al cementerio, un hombre de 72 años resultó también herido con politraumatismos tras ser atropellado.

El aviso al CICU entró a las 8.30 horas y el hombre fue trasladado al Hospital de Elda, han apuntado fuentes sanitarias.

