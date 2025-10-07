Gran castillo de fuegos artificiales de este miércoles en Alicante: horario y ubicación

Alicante se suma a la celebración del Día de la Comunitat Valenciana

Andoni Torres Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 21:09 | Actualizado 21:17h.

Alicante se suma a la celebración del Día de la Comunitat Valenciana con un completo programa de actos que incluye el disparo de un castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la ciudad.

El Puerto de Alicante será el escenario, este miércoles 8 de octubre, a las 23.59 horas, del disparo de un castillo de fuegos artificiales con motivo de la festividad del 9 d'Octubre.

Otros actos del 9 d'Octubre en Alicante:

El miércoles día 8 se realizará un taller de danses d' Alacant en la Plaza del Ayuntamiento abierto a todos los públicos. Será de 18.30 a 20 horas impartido por integrantes de los grupos de danzas Cresol y Postiguet, acompañados de dolçainers i tabaleters de la Federació de Folklore d'Alacant.

El 9 d' Octubre la Plaza del Ayuntamiento volverá a ser el escenario de la celebración con dos actividades. A las 11 horas arrancará la dansà popular abierta al público a cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet, colla de nanos i gegans d'Alacant y collas de dolçainers i tabaleters de la Federació de Folklore d'Alacant. Los integrantes se trasladarán a la Plaza del Mar para mostrar las danzas populares hasta la Concha de la Explanada.

Y a las 12 horas tendrá lugar el concierto de la Banda Sinfónica Municipal dirigida por Pedro Lara Navarrete que tocará las siguientes piezas: Las Provincias (pasodoble) Vicente y Arturo Terol; El Ruiseñor de la Huerta (fantasía) Leopoldo Magenti; Banda Municipal de Castellón (pasodoble) Francisco Bayarri; Mediterráneo (pasodoble) Antonio Torres Climent; Sicània Rafael Talens: I Dansa i cançó del llaurador, II Jocs de xiquets III Día de festa; Festa plena (pasodoble) Francisco Signes; Aires Llevantins (pasodoble) Bernabé Sanchis Porta; Aquierel-la Alicantina Joan Enric Canet. Cerrarán los himnos oficiales.