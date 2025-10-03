La Generalitat reafirma su «compromiso» con abrir un nuevo centro de turismo de interior en Alcoi

El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, ha mantenido este jueves una reunión institucional con el alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, y la edil de Turismo, Lorena Zamorano, para abordar el estado del proyecto del Centro de Turismo de Interior (CdT+i) de Rodes, así como para «reforzar la apuesta conjunta por la formación turística en las comarcas del interior». Así, ha reafirmado el «firme compromiso» de Turisme Comunitat Valenciana con abrir este espacio.

Tras el encuentro, Martínez ha concretado que dicha intención se realizará mediante «la financiación, la formación y el desarrollo turístico del interior» y que «se seguirá trabajando para que el CdT+i de Rodes sea pronto una realidad, con la colaboración leal de todas las administraciones implicadas».

En este sentido, el director general de Turismo ha afirmado que «este encuentro ha servido para avanzar en la formalización del convenio para proceder a la apertura de las instalaciones» y ha subrayado que «desde Turisme se ha manifestado la máxima disposición para colaborar en esta fase, con el objetivo de dotar al centro de una programación formativa estable, de calidad y con una gestión eficiente y sostenible en el tiempo».

Según ha explicado la Generalitat en un comunicado, Martínez ha avanzado que «la voluntad de ambas partes es la puesta en funcionamiento del nuevo CdT+i de Alcoi lo antes posible» y «si todos los trámites se cumplen».

«Desde la Generalitat, buscamos que este nuevo CdT sea un referente en turismo de interior e innovación», ha aseverado, al tiempo que ha resaltado la «colaboración» conjunta de Turisme Comunitat Valenciana con el Ayuntamiento de Alcoi para desarrollar un modelo de centro de turismo «totalmente optimizado para la comarca».

«Seguiremos manteniendo futuras reuniones de trabajo con el consistorio que deben culminar con la puesta en marcha del nuevo centro de formación», ha concretado el director general de Turismo de la administración autonómica.

Durante este encuentro, desde la Generalitat se ha reiterado «la apuesta estratégica por la formación turística, un pilar fundamental para la cualificación y profesionalización del sector». En este sentido, Martínez ha manifestado que «la Red de Centros de Turismo (CdT) constituye una herramienta clave para acercar la formación especializada a todo el territorio».

En el caso de Alcoi, la Generalitat, según ha informado el director general de Turismo, «ha garantizado la actividad formativa a través de los cursos que se desarrollan en el CIP FP Batoi, mientras se culmina el proceso administrativo del nuevo CdT+i de Rodes».

«Desde 2020 hasta el primer semestre de 2025 se han impartido en la ciudad un total de 108 cursos con 1.389 participantes y para estos meses de septiembre y octubre hay seis acciones formativas programadas», ha sentenciado.