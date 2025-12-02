Una estudiante de Alcoi, premio de los diseñadores de interior por 'El Mirador' Ha sido reconocida como el mejor proyecto de su centro y como la ganadora absoluta de esta edición

EP Martes, 2 de diciembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

El Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV) ha dado a conocer el palmarés de la edición 2025 de sus premios anuales, un reconocimiento dirigido al talento emergente que cada año distingue los mejores trabajos fin de grado (TFG) de las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de la Comunitat, así como de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València (UPV).

En esta ocasión, el galardón principal ha recaído en Alba Beneyto Sarrió, estudiante de EASD Alcoi (Alicante), por su propuesta 'El Mirador', que ha sido reconocida como el mejor proyecto de su centro y como la ganadora absoluta de esta edición. Beneyto disfrutará de tres años de colegiación gratuita en el CDICV como impulso a su trayectoria profesional.

El jurado también ha otorgado tres accésits a Sofía Milián Hernández por 'Refugi', a Carla Folgado Arroyo por 'Through our eyes, centro creativo de fotografía' y a Celia Molina Navalón por 'El Refugi'.

Completan la relación de premiados Raquel Sánchez Ugartemendia, mejor proyecto de EASD Castelló; Mireia Campos Roldán, mejor proyecto de ETSA-UPV; Lucía Rubio Guillén, mejor proyecto de EASD Orihuela (Alicante); Juan Francisco Inglés Liñán, mejor proyecto de Barreira Arte + Diseño; Aurélie de Coriolis Acosta, mejor proyecto de EASD Alicante; Ángel Andrés Peña Sanjuán, mejor proyecto de EASD València.

Antes de la entrega de premios se inauguró la exposición comisariada por Vitória da Silva Vanzella, interiorista y ganadora del Premio CDICV 2024. La muestra, realizada con la colaboración de Panelate by EMEDEC , empresa perteneciente al colectivo del CDICV La Casa EAD, reúne una selección representativa de los 78 trabajos presentados este año. Se puede visitar hasta el próximo 11 de diciembre en la sala La Pecera de EASD València.

El fallo de esta XIV edición ha estado en manos de un jurado formado por Rubén Mateos (director creativo y jefe de diseño en Viccarbe), Rocío Macho (periodista y redactora jefe de Spaincontract ) y los interioristas Yriana Ferrer, Iolanda Gimeno y Aitor Escribano. El acto contó con la colaboración de Cervezas Turia y la presencia de Maribel Curiel, directora de EASD València; Mónica Aznar, 'product marketing manager' en EMEDEC, así como directores y profesorado de las escuelas participantes.