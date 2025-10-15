Elche monitorizará los barrancos de Los Arcos y Barbasena ante «la negativa de la CHS» El Ayuntamiento instalará con recursos propios las cámaras de vigilancia para controlar en tiempo real el caudal tras el «no» de la Confederación Hidrográfica del Segura

R. D. Elche Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:36

El Ayuntamiento de Elche monitorizará los barrancos de Los Arcos y Barbasena ante «la negativa» de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de instalar estos sistemas de vigilancia para controlar de manera permanente y en tiempo real el caudal de los barrancos en los episodios de lluvias. Así lo ha anunciado el alcalde, Pablo Ruz.

Según el primer edil, «este Ayuntamiento será el encargado de instalar con recursos propios, solos, las cámaras de vigilancia, como ya hicimos hace meses en varios puntos del barranco de San Antón, ante la actitud obstructiva de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura». Al mismo tiempo, Ruz ha dejado claro que el trabajo de limpieza y desbroce va a continuar por parte de este Ayuntamiento, aunque exceda la competencia municipal.

«Seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, aunque sea con recursos propios para tener todos los barrancos controlados, lo primero es garantizar la seguridad de los ciudadanos», ha apuntado el alcalde, quien ha dejado claro que «hay que tomarse este tema muy en serio, dejarse de politiqueos y trabajar para evitar cualquier tragedia».

En este sentido, Ruz ha recordado que en el pleno de noviembre de 2024 se aprobó por toda la corporación, a instancias de los grupos que conforman el gobierno municipal, solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura la limpieza de todos los barrancos.

Según el alcalde, además de elevar esta propuesta, «se añadió la pregunta acerca de si se pensaba monitorizar los barrancos de Los Arcos y Barbasena, después de que el Ayuntamiento se hiciera responsable de las cámaras en el barranco de San Antón pese a excederse de su competencia, y la respuesta recibida 8 meses después fue negativa, al igual que en el caso de la limpieza».

«La respuesta ha sido no a todo. A la monitorización, a la limpieza y a la supervisión de los barrancos y se llega a decir que los barrancos de Los Arcos y Barbasena no entrañan riesgo, de ahí que no se tenga prevista la instalación de las cámaras cuando se ha demostrado que es eficaz como hemos visto en el barranco de San Antón», ha asegurado.