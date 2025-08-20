Elche fusionará canto y guitarra en el Festival de Habaneras Se llevará a cabo en la playa del Pinet el próximo 29 de agosto

Elche celebrará en la playa del Pinet el viernes 29 de agosto, a partir de las 21.00 horas, la tercera edición del Festival de Habaneras, un evento con el que se pretende «mantener y poner en valor una tradición de más de un siglo en la que los vecinos salían a cantar y tocar la guitarra a la orilla del mar», frente a las ruinas de la Torre del Pinet, en la pedanía ilicitana de la Marina.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha abogado por «seguir potenciando y poniendo en valor esa costumbre de los vecinos al final de cada verano» como es el canto de habaneras a la luz de la luna y junto al mar. «Hemos puesto en marcha este festival con gran éxito en las dos primeras ediciones», ha reslatado, para luego incidir en que «es una muestra de cómo las tradiciones unen a los pueblos y a sus vecinos y eso lo hace muy singular».

El concierto está promovido por las concejalías de Cultura del Ayuntamiento de Elche y de Crevillent, y el año pasado alrededor de mil personas pudieron disfrutar de las habaneras en este enclave de la costa ilicitana, según ha informado el consistorio en un comunicado. Este año participará la Coral Dama de Elche con un repertorio de habaneras tradicionales.

Además, también estará el Coro Amistad de Crevillent y la Rondalla Crevillentina, que históricamente ponían la parte musical de las habaneras ocn sus guitarras y bandurrias. Para cerrar el festival, asistentes y participantes entonarán la popular habanera ilicitana 'Aromas ilicitanos' de Francisco Ibarra y Francisco Mendiola.

La edil de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, Mónica San Emeterio, ha destacado la importancia de este certamen «muy singular y esperado cada verano, que surgió de manera espontánea para mantener una tradición centenaria de los vecinos del Pinet». Y ha indicado que la idea es «consolidar y hacer crecer esta bonita costumbre popular, sin perder la espontaneidad y el impulso vecinal que la hizo nacer». Asimismo, ha recordado la «especial relación» de Crevillent con el Pinet y sus recuerdos de infancia cantando habaneras.

La entrada al festival es libre y desde el área de Distritos se ha puesto a disposición de los vecinos un autobús gratuito desde la Marina hasta la playa del Pinet. Además, hay habilitado un aparcamiento en la zona antigua del 'camping'.