Dos detenidos acusados de robar 690 euros de un comercio tras amenazar al empleado con un cuchillo en Petrer Los arrestados han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:36

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Petrer a dos hombres, de 29 y 43 años, acusados de un delito de robo con intimidación por presuntamente amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones al empleado de un establecimiento y sustraer 690 euros de la caja registradora.

Según las manifestaciones de la víctima, dos varones accedieron al interior del comercio y, tras pedirle unos chicles para distraerle, uno de ellos se dirigió a la caja registradora al mismo tiempo que sacó un cuchillo de grandes dimensiones, le amenazó para que abriera la caja y le dijo que si llamaba a la policía, le iba a matar.

El empleado, ante el temor de que su vida pudiera correr peligro, accedió a abrir la caja registradora y dejó que se llevaran todo el dinero de la recaudación, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras las primeras pesquisas, los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, concretamente al varón que presuntamente esgrimió el arma blanca y sustrajo el dinero de la caja. Así, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que culminó con su detención en menos de un día. A las pocas horas de la primera detención, se consiguió identificar y arrestar a un segundo varón.

Una vez detenidos, los agentes efectuaron la entrada y registro en los domicilios de ambos, donde hallaron efectos que supuestamente podrían haber sido utilizados para cometer el atraco. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.