Detenido un hombre en Elche tras intervenirle una pistola cargada en un vehículo de alquiler

EP Martes, 21 de octubre 2025, 11:04

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a un hombre en la partida de Carrús tras intervenirle una pistola cargada con munición real que portaba en el interior de un vehículo de alquiler.

Durante un control policial preventivo, los agentes identificaron un turismo con matrícula extranjera, en cuyo interior localizaron un arma con cargador y proyectil en recámara y el número de serie manipulado, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, para después llevar a cabo las oportunas diligencias.