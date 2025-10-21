Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
Policía Local de Elche. Ayuntamiento de Elche

Detenido un hombre en Elche tras intervenirle una pistola cargada en un vehículo de alquiler

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 11:04

Comenta

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a un hombre en la partida de Carrús tras intervenirle una pistola cargada con munición real que portaba en el interior de un vehículo de alquiler.

Durante un control policial preventivo, los agentes identificaron un turismo con matrícula extranjera, en cuyo interior localizaron un arma con cargador y proyectil en recámara y el número de serie manipulado, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, para después llevar a cabo las oportunas diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  8. 8

    La misma riada, 75 años después
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido un hombre en Elche tras intervenirle una pistola cargada en un vehículo de alquiler

Detenido un hombre en Elche tras intervenirle una pistola cargada en un vehículo de alquiler