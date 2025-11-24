Carmen Díaz, reelegida vicedecana del Colegio de la Abogacía de Alicante Durante estos dos últimos ejercicios ha liderado la renovación digital del ICALI, con el desarrollo de la nueva web y app, la próxima puesta en marcha de la sede electrónica y del propio voto telemático

La actual vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), Carmen Díaz Sánchez, fue reelegida la semana pasada en el cargo tras los comicios convocados también para los cargos de diputados y diputadas impartes y contador.

En concreto, la participación total ha sido de 902, un 19,8 por ciento del censo electoral. Por primera vez, el Colegio ha puesto a disposición de la colegiación la votación telemática, por la que han optado 522 colegiados y colegiadas, un 57,8% del total de los votos, tal y como ha informado la entidad en un comunicado.

Carmen Díaz, abogada en ejercicio y miembro del Turno de Oficio desde hace 32 años, ha renovado como vicedecana del Colegio tras haber estado los últimos dos años en este cargo y 16 años al frente de la Delegación de Benidorm-Villajoyosa.

Asimismo, durante estos dos últimos ejercicios ha liderado la renovación digital del ICALI, con el desarrollo de la nueva web y app, la próxima puesta en marcha de la sede electrónica y del propio voto telemático. Además, ha impulsado la Oficina de Defensa del Colegiado, el fondo de ayudas a la colegiación, ha fomentando la transparencia en todas las iniciativas colegiales y ha trabajado por garantizar los servicios y participación en las delegaciones del ICALI.

«Hoy hemos celebrado una jornada de convivencia y vida colegial, de encuentro entre compañeros y compañeras, en la que ha hemos podido además votar por primera vez de forma telemática», ha señalado el decano del ICALI, Ignacio Gally, que ha sido además presidente de la mesa electoral de Alicante.

Las votaciones se han llevado a cabo durante toda la mañana, desde las 9.00 a las 15.00 horas, de forma telemática y en cada una de las sedes del ámbito territorial del Colegio: Alicante, Benidorm-Villajoyosa, Dénia, Elda, Novelda, San Vicente del Raspeig y Villena.