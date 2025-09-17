Calendario laboral de Alicante 2026: los 14 festivos de la ciudad Los festivos locales en 2026 serán el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras

La comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha ratificado que los festivos locales en 2026 serán el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras, consideradas Fiesta Oficial de la ciudad, Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2024, por la Generalitat. Esta propuesta será debatida en el Pleno.

El 24 de junio, día de San Juan, seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica, según el calendario aprobado por el Consell, que tiene en cuenta la resolución de Les Corts sobre la declaración como festividad de las Hogueras de Sant Joan en el conjunto de la Comunidad.

Festivos en 2026

Además del jueves 16 de abril y los días 23 y 24 de junio, el calendario de 2026 se completa en Alicante con las siguientes festividades: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor (Reyes Magos); 19 de marzo, San José; 3 de abril, Viernes Santo; 6 de abril, Lunes de Pascua; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor.

En esta relación no figuran, con respecto a este año 2025, las celebraciones de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre), al coincidir ambas en domingo el próximo año. Así, 2026 tendrá un total de 14 días festivos en la ciudad de Alicante.