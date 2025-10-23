Los bomberos rescatan a dos senderistas Alcoy l'Alfàs del Pi

B. González Alcoi Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han intervenido este jueves en dos rescates a senderistas en varios puntos de la provincia. El primero se ha producido a las 10.07 euros en la Montaña el Puig de Alcoi. Un hombre de 66 años de edad se ha torcido un pie y no ha podido continuar la marcha.

El lugar donde el senderista se ha lesionado ha sido cerca del poblado Íbero, donde el acceso para que los bomberos pudieran llegar a pie era complicado. Es por ello que en la actuación ha participado el Grupo de Rescate de Montaña (GER) y el helicóptero Alfa 1. El senderista ha sido rescatado con grúa y transferido a la helisuperficie de Alcoi.

El otro aviso se ha producido a las 13 horas en la Serra Gelada, en la senda del Alto del Gobernador, en l'Alfàs del Pi. La lesionada ha sido una mujer de 60 años y de nacionalidad noruega que ha caído sufriendo una lesión en la rodilla. Al igual que el rescate anterior, la mujer ha tenido que ser rescatada por el Grupo de Rescate y con helicóptero, desde el que ha descendido el rescatador con grúa y la herida ha sido extraída en camilla.