BBVA organiza una reunión en Alicante con accionistas de Sabadell para resolver dudas sobre la OPA El banco establece un calendario que incluye una decena de ciudades de toda España

BBVA ha organizado más de diez reuniones con accionistas de Sabadell en localidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias para informar y resolver las dudas que tengan sobre la OPA que comenzó este pasado lunes, según ha informado en un comunicado. En Alicante la reunión tendrá lugar el día 29 de septiembre, dentro de lo que ya se conocer como 'Operación: convencer al accionista del Sabadell'.

El banco va a realizar estas reuniones en regiones que tienen una alta concentración de accionistas de la entidad vallesana. Además, también organizará varias sesiones en remoto abiertas a los accionistas que deseen participar.

Calendario de reuniones

Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida.

La siguiente región será País Vasco: BBVA celebrará una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao.

La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizará un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.

Además, BBVA prevé celebrar encuentros en remoto con los accionistas de Banco Sabadell que deseen obtener más información los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre.

El banco señala que se trata de un calendario inicial y que se podrá ir ampliando en función de las necesidades de los accionistas.

Explicar los detalles

El objetivo de estos encuentros es explicar los detalles de la operación y resolver dudas sobre el proceso de canje. Las sesiones incluirán una presentación institucional y una ronda de preguntas y respuestas.

En concreto, el banco detalla que las sesiones tendrán una presentación estructurada en varios bloques donde se repasarán la identidad y el posicionamiento de BBVA en el sector financiero mundial, se realizará una explicación detallada de la operación y sus implicaciones y se dará información práctica sobre cómo adherirse al canje y sobre las herramientas disponibles para mantenerse informado durante todo el proceso.

Cada encuentro finalizará con una sesión de preguntas y respuestas en la que las personas asistentes podrán resolver sus dudas.

Para asistir es imprescindible registrarse a los eventos. Los interesados pueden registrarse a través del formulario de asistencia que se publicará en la página web de BBVA, en el apartado sobre la OPA a Banco Sabadell.