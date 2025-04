Los artistas que actuarán esta semana en el festival Arenal Blues Xàbia

E.P Miércoles, 2 de abril 2025, 09:16 Comenta Compartir

El festival Arenal Blues Xàbia vuelve del 3 al 6 de abril al Paseo Tenista David Ferrer con cartel espectacular que encabezan A Contra Blues, Lluis Coloma, y Jimmy Barnatán. La concejal de Cultura, Mavi Pérez, y el presidente de la Asociación XABLUES, Guillermo Cardona, han presentado hoy los detalles de esta tercera edición, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Mavi Pérez ha explicado que el festival de este año presenta una propuesta más amplia, con un día adicional de conciertos, con el objetivo de acercar la música blues a un público más joven. El certamen mantiene su ubicación habitual en el Paseo David Ferrer, pero en dos nuevas localizaciones.

Por su parte, Guillermo Cardona ha destacado «el esfuerzo y el trabajo altruista» que la Asociación XABLUES realiza para organizar este evento, un festival de «gran prestigio» y con un cartel «espectacular, compuesto por algunos de los mejores artistas del panorama nacional»: «Este año tenemos una selección de artistas que no dejará indiferente a nadie».

Así, se contará con Lluis Coloma, A Contra Blues, Jimmy Barnatán & The Bowery Gang, The Woulmomonics, Maria Carbonell Blues Mood, Noa & The Hell Drinkers, La Blues Band de Granada, The Lazy Tones, Anne & The Blues Diggers y J. Escudero & The Aprenents.

En ese sentido, la concejal Mavi Pérez ha querido agradecer a la Asociación XABLUES por su excelente organización y esfuerzo en la realización de este festival, así como al Departamento de Cultura por todo el trabajo y apoyo brindado para hacer posible este evento.

«Es un honor tener este evento en nuestra localidad, y quiero invitar a toda la población y a los visitantes a disfrutar de este primer festival de la temporada, que será sin duda un gran éxito»;, ha concluido.

