Así será Alicante Park, el nuevo recinto para conciertos y eventos deportivos en Rabasa El Intercity aprueba una inversión de 60 millones para construir el recinto en Rabasa

EP Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del CF Intercity SAD ha aprobado la inversión de hasta 60 millones de euros que se destinarán al desarrollo de Alicante Park, el nuevo recinto deportivo multifuncional que albergará eventos musicales y deportivos y que se construirá en terrenos de Rabasa, en la ciudad de Alicante.

Los accionistas del CF Intercity han aprobado la emisión de bonos convertibles y opciones de compra que materializarán el acuerdo de inversión de hasta 60 millones de euros con Alpha Blue Ocean, según ha informado el club en un comunicado. «Este acuerdo de financiación asegura la estabilidad financiera de la empresa a medio y largo plazo y permitirá al CF Intercity continuar su crecimiento e impulsar el desarrollo de Alicante Park», ha apuntado.

Conciertos y eventos al aire libre para 20.000 personas

Alicante Park es un proyecto «innovador» que incluye un recinto para conciertos y eventos al aire libre con una capacidad para más de 20.000 personas, escenario permanente y 5.000 asientos fijos. A su lado, se construirá un estadio de fútbol a disposición de la provincia y donde jugará sus partidos oficiales el CF Intercity. Este estadio dispondrá en su inicio de 5.000 asientos fijos y la estructura estará dotada de capacidad de expansión para ampliar su aforo.

El CF Intercity cuenta con los terrenos para la construcción de Alicante Park, ubicados en Rabasa y «estratégicamente situados», cerca de todas las conexiones de la autovía, a cinco minutos del centro de Alicante y a diez del aeropuerto.

La estimación de la inversión para la construcción de Alicante Park es de 33 millones de euros, incluyendo el desarrollo del recinto y la compra del terreno en Rabasa. «Alicante Park tiene el potencial de generar un impacto económico anual estimado superior a los 100 millones de euros, considerando los efectos directos e incluyendo la masa salarial adicional de entre 15 y 20 millones de euros derivada de la creación de empleo», ha apuntado el club.

«La combinación de visitantes internacionales con un alto porcentaje de pernoctación y gasto superior, especialmente en meses de menor afluencia turística nacional, consolidará Alicante como destino atractivo durante todo el año, generando beneficios económicos significativos, empleo sostenible, y un fuerte posicionamiento internacional», subrayan.

Acuerdos

El presidente del CF Intercity SAD ha valorado positivamente el «apoyo» de los accionistas a la operación: «La confianza de nuestros accionistas y su respaldo al Consejo de Administración nos refuerza en todos los retos que tenemos por delante. La inversión aprobada para el desarrollo de Alicante Park nos permite abordar los planes previstos y la ruta de trabajo establecida».

La Junta de Accionistas del CF Intercity SAD ha autorizado al Consejo de Administración a aumentar el capital social, dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuada. Asimismo, ha ratificado por cooptación el nombramiento del consejero Jesús Bueno Pascual.