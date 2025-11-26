Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un incendio obliga a cortar la circulación ferroviaria entre Sagunto y Almenara

Una agente medioambiental muere tras caer de una altura de 40 metros en una cala de Moraira

La mujer estaba realizando junto a un compañero un descenso en rápel por una pared vertical para hacer unos trabajos

Redacción

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:30

Una agente medioambiental ha fallecido después de caer de una altura de entre 40 y 50 metros aproximadamente en una cala de Moraira, que pertenece al municipio alicantino de Teulada. La mujer estaba realizando junto a un compañero un descenso en rápel por una pared vertical para hacer unos trabajos.

Según han informado este martes fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA), el aviso se ha recibido a las 11.29 horas, tras lo que ha activado un grupo de rescate de montaña que ha acudido al lugar de los hechos para localizar a la accidentada y auxiliar al otro agente para terminar el descenso y ponerlo a salvo.

Debido al fuerte viento en la zona, no ha sido posible trabajar desde el helicóptero suspendido en el aire, por lo que ha tenido que tomar tierra en una base cercana. Así, los rescatadores se han acercado al lugar de la pared del rápel para iniciar un descenso desde tierra.

Una vez localizada la mujer fallecida, los bomberos han quedado en custodia del cuerpo hasta la llegada de la Guardia Civil. De forma paralela, se ha producido la operación de acompañamiento al agente medioambiental en su descenso y ya está sano y salvo. La intervención de los efectivos del CPBA ha finalizado sobre las 14.40 horas.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, a través de una publicación en la red social X, ha lamentado el fallecimiento de esta agente medioambiental, que ha perdido la vida mientras estaba desempeñando su labor. «Trasladamos todo nuestro afecto, apoyo y pesar a su familia, compañeros y seres queridos», ha apuntado.

