Un accidente múltiple en la N-332, en Benissa, deja un muerto y cinco heridos El incidente se registró este domingo, sobre las 20.30 horas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:54

Un accidente múltiple en la N-332, a altura de la salida nueva Benissa (Alicante), ha dejado seis heridos, entre ellos dos menores, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Según indican fuentes cercanas al suceso, uno de los seis heridos iniciales habría fallecido.

El incidente se registró este domingo, sobre las 20.30 horas, en la N-332, en Benissa, con cuatro vehículos implicados entre los que hubo un choque frontal y varios alcances. Uno de los turismos volcó como consecuencia del golpe.

En el operativo de rescate han participado cinco dotaciones de bomberos de los parque de Benissa y Dénia; diferentes ambulancias movilizadas por CICU para atender y trasladar a los heridos; Policía Local de Benissa y Guardia Civil.