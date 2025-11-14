Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebración Fancy Dress Party. L.P

Más de 30.000 personas llenan de disfraces Benidorm en la Fancy Dress

Se trata de una fiesta que organizan los hoteles y locales de ocio del Rincón de Loix, que se celebra desde hace algo más de tres décadas durante la jornada posterior a las fiestas mayores patronales

Redacciñon

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Más de 30.000 personas, en su mayoría británicos, han llenado de disfraces, colorido y fiesta las calles de Benidorm (Alicante) para participar en la ... Fancy Dress Party, una fiesta que organizan los hoteles y locales de ocio del Rincón de Loix, con la colaboración Abreca-Cobreca y del ayuntamiento de la ciudad y que se celebra desde hace algo más de tres décadas durante la jornada posterior a las fiestas mayores patronales.

