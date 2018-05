Zaza, preparado para marcharse El jugador italiano, durante un partido del Valencia. / REUTERS/Heino Kalis El Torino y el Lazio, dos candidatos para hacerse con el punta, asunto del que hablarán con Lim en Singapur el presidente, Alemany y Longoria J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:02

Con Simone Zaza, a mediados de enero del año pasado, el Valencia CF estrenó una manera decepcionante de presentar a sus futbolistas. En realidad y por fortuna, ese método tan particular de aquella austera puesta en escena sólo ha sido practicado en dicha ocasión. La presentación fue a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Paterna y no en Mestalla; se sentó completamente solo ante el micrófono en la sala de prensa (se mostró simpático); con la presidenta (Layhoon) ausente; con José Ramón Alesanco camuflado en la zona de prensa, completamente en silencio y apurando sus últimos días como director deportivo; y con Anil Murthy y Juan Sol como espectadores. Ningún representante del club -salvo las protocolarias palabras del jefe de prensa- quiso poner en valor su contratación. Ahora, año y medio después de aquella paupérrima escena, posiblemente Simone Zaza cruzará de nuevo la puerta del Valencia pero en sentido contrario.

Después de conocerse la postura oficial de la renuncia momentánea del Inter con Joao Cancelo y a pesar de que al lateral portugués le está 'moviendo' por Italia y la Premier su representante (Jorge Mendes); con la necesidad del Valencia de cuadrar sus finanzas y encontrar esos 45 millones de euros que necesita, Zaza se ha colocado en la primera línea de la parrilla de salida. No hay día que pase que el nombre del delantero no se le vincule a algún club italiano. Ayer, además, se conocieron unas declaraciones de Anil Murthy a GOL en las que de manera bastante clara dibujaba el panorama: «Todo el mundo quiere quedarse, pero es un club de fútbol y las cosas cambian», advertía sobre Zaza.

A Zaza se le ha vinculado en apenas unos días tanto al Milan, como al Lazio y ahora al Torino. Al futbolista, en estos casos, no le queda otro remedio que poner buena cara y esperar acontecimientos. Como motivación/distracción, el todavía jugador del Valencia tiene su trabajo diario con la selección italiana. No jugó ni un solo minuto en el primero de los amistosos que están programados. El viernes, Italia tiene en Niza un compromiso con Francia, y el lunes siguiente el último amistoso, en Turin y esta vez contra Holanda. Es de esperar que en alguno de ellos Zaza -si no se lo impiden sus molestias en la rodilla- pueda dejarse ver, lo que le vendría muy bien para aliviar su situación.

El delantero no jugó en el primer amistoso pero este viernes Italia tiene otro compromiso ante Francia El presidente da por sentado que Marcelino renovará: «¿Cuánto tiempo? Creo que bastante»

Lógicamente, de Zaza y de la incómoda situación que ha creado con su renuncia de compra el Inter (35 millones por Cancelo) se tiene que hablar en el cónclave que está previsto mantener en Singapur con Peter Lim.

Para hoy tenía programado Marcelino marcharse ya para Asturias. De la misma forma, mientras el técnico inicia sus vacaciones, en el despacho de Lim en Singapur se tienen que ver las caras Anil Murthy -salió ayer de viaje-, Mateo Alemany y Pablo Longoria. Sobre el entrenador, por cierto, también habló el presidente en GOL: «No se va a ir. Está contento con el club, con cómo gestionamos, tiene buena relación con Peter. ¿Cuánto tiempo? Creo que bastante».

Al máximo accionista hay que rendirle cuentas no sólo de lo que se ha hecho esta temporada, sino también de la previsión para la que viene. Es momento de acabar de perfilar todos los detalles de cara al mercado de verano, situaciones que vienen matizados descaradamente por la necesidad de recaudar en torno a 45 millones de euros como ventas.

Que no vaya en esta ocasión el entrenador también llama la atención, aunque todos están pendientes de saber si Lim ha podido hacer algo para obtener del PSG la llegada de Guedes. En su última visita a Valencia dijo que haría fuerza.