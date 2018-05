Rodrigo: «No me importa si se habla de mí este verano pero mi idea es continuar» Dos pilares para Marcelino. Rodrigo y Guedes se abrazan tras marcar un gol al Deportivo en el partido disputado en Riazor. / AFP PHOTO/MIGUEL RIOPA El delantero insiste en que su futuro pasa por el Valencia y admite que se ve en el Mundial pero «no soy quien decide» JUAN CARLOS VALLDECABRES Lunes, 7 mayo 2018, 00:43

valencia. El gol este año en el Valencia se llama Rodrigo Moreno. Después de tres años llenos de dudas en cuanto a su aportación y sobre cuál era su demarcación idónea, el delantero ha alcanzado su mejor momento justo a las puertas de un Mundial y con Lopetegui, el seleccionador, como padrino de lujo. Pese a las críticas recibidas, el internacional blanquinegro nunca ha dado una voz discordante ni un amago de protesta, y ahora el fútbol le ha recompensado su abnegado trabajo. Consciente de que el Valencia tiene necesidad de vender para equilibrar sus finanzas y que el Mundial puede ser un aldabonazo definitivo, el jugador desprende la sensación de tener las ideas muy claras sobre lo que quiere hacer en el futuro: quedarse. «Lo he dicho siempre, mi idea es la de seguir».

Con una cláusula de rescisión que da tranquilidad al Valencia (120 millones), para que no quede ninguna duda al respecto, Rodrigo vuelve sobre sus propios pasos, consciente además que este verano su nombre va a estar en boca de bastantes clubes. «Todos los años pasa lo mismo, hay que hablar de algo. No me importa. Forma parte de esto -el fútbol- pero mi idea es la de continuar».

De donde tampoco quiere descabalgarse es del grupo que maneja Julen Lopetegui para el Mundial. Está en la pugna con Aspas y Morata como principales rivales. «He hecho una temporada fantástica. Estoy en la pelea. Ojalá pueda estar. He hecho una temporada buenísima. La selección está a un nivel muy bueno también. Sí me veo pero no soy quien decide, obviamente», confiesa.

¿Y el Valencia de futuro qué? «Tenemos un reto importante. A nivel colectivo va a ser más complicado que lo ha sido este. Las expectativas ahora ya no serán a ver qué pasa. El fútbol te pide lo mínimo que has hecho el año anterior y hay que estar preparados». De momento, con Marcelino al frente, el equipo ha cumplido esta temporada con creces. «Ha costado lo que se esperaba. Hay que darle mucho mérito a lo que hemos logrado esta temporada porque venimos de dos años muy complicados. Ha sido una temporada extraordinaria, con un nivel altísimo, muy regulares. Hay que disfrutar de esto y terminar lo mejor posible la Liga y ver la próxima temporada con más ganas, más seriedad y más trabajo, porque será todo más difícil».

Teniendo en cuenta de dónde se viene, en el vestuario todavía se da más valor al logro europeo. «Cualquier momento positivo en el fútbol sabe muy bien y más después de estos dos años complicados. Al principio pocos se esperaban esto. Hay que darle mucho valor a lo que se ha conseguido. Cada año es más difícil entrar en Champions. Los equipos de arriba pierden menos y los de abajo siempre dan guerra».

Nueve meses después de que la Liga arrancara para el Valencia con aquel 1-0 inicial a Las Palmas, la plantilla ha podido respirar tranquila. «Sabíamos que teníamos equipo y capacidad para ello. Había mucha novedad, entrenador nuevo, muchos cambios. El fútbol es muy imprevisible. A lo largo de la temporada fuimos viendo nuestro nivel y capacidad y es más que merecido. No ha sido por casualidad. Tuvimos colchón suficiente».