Coquelin: «Cazorla me dijo que el Valencia CF era un club excepcional» El francés reconoce que ya estuvo cerca de ser blanquinegro en verano TONI CALERO Valencia Jueves, 11 enero 2018, 18:02

Los informes de Santi Cazorla y la llamada de rigor de Marcelino García Toral. Ambas conexiones fueron clave para que Francis Coquelin aceptara la oferta del Valencia CF. "Me fío mucho de Cazorla y me dijo que el Valencia era un club excepcional, también que Marcelino era muy buen entrenador y una gran persona", ha explicado el francés durante su presentación oficial. Sobre el técnico, Coquelin reconoce que recibió la llamada: "Tengo una edad en la que necesito un proyecto interesante a largo plazo. Cuando me ofrecieron el traspaso a nivel definitivo (junio de 2022), me gustó esa opción".

Coquelin ha confirmado que está en condiciones físicas de jugar el sábado contra el Deportivo aunque reconoce que es él quien debe "ganarse los minutos poco a poco". "Hay que valorar lo mucho que ha hecho al equipo y soy yo el que me tengo que adaptar", ha dicho el centrocampista, a quien Anil Murthy ya ha avisado de que los árbitros son menos permisivos que en Inglaterra: "No será un problema, intentaré adaptarme rápido aunque es cierto que en Inglaterra se juega más duro que en el fútbol español".

El futbolista se ejercita hoy por primera vez con el grupo, aunque podría haberlo hecho antes. Según admitió Coquelin, en verano el Valencia ya estuvo interesado en él. "El Valencia me quería, pero yo pensaba en seguir en el Arsenal y no pudo ser. Al final las cosas no salieron bien y casi que me arrepiento de no haber venido antes", ha afirmado Coquelin, que se ve como un "centrocampista defensivo cuya principal característica es recuperar balones y defender".

Las primeras frases de Coquelin como valencianista