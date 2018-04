Valencia CF Ferran Torres vale 100 millones de euros Ferran Torres disputa un balón en el partido frente a la Real Sociedad. / EFE El Valencia renueva hasta 2021 a una de sus joyas y blinda su contrato HÉCTOR ESTEBAN Valencia Martes, 3 abril 2018, 17:11

El Valencia CF ha blindado a una de sus perlas de la cantera. Ferran Torres vestirá de blanquinegro hasta junio de 2021 con una cláusula de 100 millones de euros.

El jugador de Foios es una de las noticias positivas de la temporada y su ascenso ha sido fulgurante ya que, casi sin pasar por el filial, se ha hecho con un puesto en la plantilla de Marcelino García Toral y su participación es cada vez más importante. Ferran firmó su renovación en presencia del presidente del club, Anil Murthy.

En el club desde los 7 años

En declaraciones facilitadas por el Valencia, el futbolista señaló que no se esperaba esta renovación y que ahora le tocaba devolver la confianza recibida "al técnico y al club". Ferran Torres lleva en el club de Mestalla desde que tenía 7 años.

"Todavía no me lo creo y es algo maravilloso, Con lo joven que solo, ya he tenido muchas alegrías en mi carrera. Me ha ido todo muy rápido, pero sigo con los pies en tierra y centrado en trabajar", dijo el futbolista, de 18 años.

"Espero que este club, que tanto se lo merece, logre muchos éxitos. Todo chaval de la cantera sueña con llegar al primer equipo y yo lo he logrado muy joven. El míster está confiando en mí y me está haciendo aprender mucho. Espero dar muchas alegrías a la afición", añadió.

El presidente del club, Anil Murthy, afirmó que el Valencia tiene muchas esperanzas puestas en el jugador, al que felicitó y deseó lo mejor.