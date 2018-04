La presión popular fuerza al Consistorio a intentar conservar el cine Metropol Fachada del antiguo cine Metropol en la calle Hernán Cortés. / jesús signes El Ayuntamiento insiste en que no ha dejado de negociar con la propiedad para mantener al menos la fachada del edificio del Ensanche ÁLEX SERRANO Martes, 10 abril 2018, 23:48

valencia. El futuro del antiguo cine Metropol aún no está escrito del todo. El Ayuntamiento de Valencia sigue negociando con los propietarios del histórico edificio para conservarlo tras la presión ejercida por veinte entidades que han pedido la protección del inmueble, construido por Gaspar Latorre en 1882 pero modificado durante los años 30 por Javier Goërlich.

Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, que sin embargo explicó que el proyecto no es sencillo. Se da la circunstancia de que el edificio, situado en la calle Hernán Cortés, no goza de ningún tipo de protección, aunque un inmueble gemelo colindante sí. Por ese motivo, el Ayuntamiento pidió a la Conselleria de Cultura que visitara el Metropol y analizara el estado del edificio para ver si había de ser protegido. El resultado de ese informe es que el Metropol no requiere protección «más allá de quizá las letras de la fachada», explicó Sarrià. El informe municipal llegó a la misma conclusión.

Ahora, tras la presión social, el Consistorio continúa negociando pero no es fácil. «Los propietarios querían derribarlo para construir un hotel y no se les dio la licencia porque no tenían espacio para aparcamiento. Mientras subsanaban ese problema, apareció el 'Salvem' y se creó la polémica», comentó Sarrià. De hecho, si el Ayuntamiento quisiera proteger a toda costa el edificio, tendría que pagar «una millonada», según Sarrià, a los propietarios. Por eso se pretende llegar a un acuerdo para proteger al menos la fachada, de una manera similar a lo que se ha hecho con el antiguo cine Capitol de la calle Ruzafa. Pero lo cierto es que ni durante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana ni durante la preparación del Plan Especial de Protección del Ensanche ninguna voz pidió que se protegiera el Metropol, como recuerda el concejal de Urbanismo, que apunta, además, no sin ironía, que en la misma calle se encuentra el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, que tampoco ha hecho nunca ninguna petición en ese sentido.

En cualquier caso, la resolución a esta situación parece lejana. Las negociaciones con los propietarios involucran también a la concejalía de Licencias que dirige Carlos Galiana. Según fuentes municipales, los dueños del edificio quieren demolerlo y construir un hotel de nueva planta, por lo que no están dispuestos a mantener el edificio y pedirían una indemnización.