La fusión de dos empresas aglutina a la mitad de los taxis de Valencia Revisión de los taxímetros por la fusión de las empresas, hace escasos días. / J. Monzó Tele Taxi y Radio Taxi ya comparten servicios y usuarios con el fin de elevar la calidad de los vehículos y luchar contra el intrusismo en el sector P. MORENO VALENCIA. Martes, 26 diciembre 2017, 22:27

Los taxistas han dado un paso adelante para luchar contra el intrusismo en el sector y desde el pasado día 13, un total de 1.500 conductores ya trabajan de manera conjunta. La fusión de Tele Taxi y Radio Taxi, después de la compra por parte de la primera, supone el nacimiento de la mayor cooperativa en la Comunitat, algo más de la mitad de las licencias del área de Valencia. El volumen supone el millón de viajes al año entre ambas.

El presidente de la nueva sociedad, César Benito, comentó el pasado jueves que se ha reforzado el servicio de atención telefónica con un total de 35 trabajadores, mientras que también se reforzará la promoción de aplicaciones tecnológicas para la reserva de taxis e incluso una serie de controles de calidad en los vehículos.

De esta manera se revoluciona un mapa del sector en Valencia y su área metropolitana, donde hay vigentes 2.958 licencias. Tan lejos como esta semana, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Uber ha puesto de nuevo sobre la mesa los movimiento del taxi para defenderse de lo que consideran una competencia desleal.

Benito no entra en profundidad en este asunto, donde las posiciones de fuerza corresponden más a sindicatos y asociaciones, aunque sí matizó que «no pueden captar clientes en la calle ni circular para hacerlo. No quiero decir que no sean legales, pero al final el problema es la regulación existente», por lo que pidió a la Generalitat que haya más controles de este servicio.

Tras los primeros pasos de la fusión, la ventaja principal es que el cliente «tiene 1.500 taxis a su disposición, con lo que se gana mucho tiempo». Los números telefónicos de las dos empresas en origen se mantendrán, mientras que se potenciará la aplicación de móvil al ser un mercado en auge. «La era digital está ahí y crece cada vez más, aunque sigue siendo mayoritario el número de clientes que prefiere la atención telefónica», indicó el presidente de la nueva compañía, que se denominará Radio Taxi Metropolitano de Valencia S.L. Respecto a los modos de pago, también se quiere potenciar ejemplos como que la factura llegue al móvil del cliente, o que se pueda pagar por Pay-Pal. «Queremos desarrollar todas esas herramientas», indicó Benito.

En la carta enviada por Tele Taxi a los socios se indica que el sector «del transporte en general, y el del taxi en particular, están viviendo un proceso de cambio y evolución», para añadir que la compañía «lucha contra el intrusismo y defendiendo una actividad que requiere un trato exquisito con el cliente».

En cuanto a la misiva de los asociados de Radio Taxi, se habla de que a nadie «se le escapa que los retos que tiene enfrente el sector son los mayores de nuestra historia reciente, al entrar multinacionales con grandes medios».

Por otro lado, la Asociación Gremial del Taxi celebró el jueves la primera jornada de protesta con una concentración de dos horas en la puerta de la Conselleria de Transportes, para reclamar cambios en la orden de horarios y libranzas del próximo año. Los conductores aparcaron junto al complejo 9 d'Octubre y reclamaron que se anule el reparto de las 16 horas de trabajo diarias.