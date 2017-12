El atasco navideño se adelanta quince días Varios coches, en un atasco en la avenida María Cristina frente al Mercado Central ayer por la mañana. / irene marsilla El Mercado Central celebra las ventas mientras comerciantes de la calle de la Paz y San Vicente lamentan las molestias causadas Miles de conductores colapsan el centro al hacer sus compras VALENCIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 23:26

En una jornada de pleno puente en la ciudad, el ya tradicional atasco navideño del centro se adelantó casi dos semanas. Era la sensación de comerciantes, clientes y del propio Mercado Central ayer en Valencia, donde la masiva afluencia de vecinos y turistas a la zonas más comerciales de la ciudad para efectuar sus compras navideñas terminó colapsando buena parte de las calles de tráfico rodado dentro de la ronda interior.

La situación comenzó a complicarse a las 12 horas. Fue entonces cuando el Consistorio comenzó a avisar a través de sus redes sociales de que el tráfico estaba prácticamente parado en la calle San Vicente entre la plaza de la Reina y la avenida María Cristina, y era muy denso en el tramo de San Vicente entre la plaza de España y el Mercado Central y en los accesos a la plaza del Ayuntamiento. Estos problemas terminaron afectando a otras grandes e importantes arterias, como Colón o la gran vía Marqués del Turia. Cabe recordar que las obras para reurbanizar el primer tramo de San Vicente, hasta San Agustín, terminaron en septiembre y se ha reducido el número de carriles en esa vía. También serán las primeras navidades con menos carriles en el tramo de San Vicente entre la plaza de España y Xàtiva, donde se eliminaron dos para construir una conexión del carril bici de la avenida del Cid con el anillo ciclista que está parada por problemas con la empresa encargada de la obra.

Sin embargo, con estos condicionantes, la satisfacción en el Mercado Central era total. «Se ha adelantado la Navidad», explicó ayer la gerente del edificio, Cristina Oliete, que celebró la masiva afluencia al mercado en pleno puente de la Constitución. Con el acceso por la avenida María Cristina totalmente colapsado, desde el Mercado Central informaron a través de sus redes sociales del resto de accesos disponibles: la avenida del Oeste y la calle Guillem Sorolla, desde donde además se puede acceder a tres aparcamientos concertados, incluido el solar de la calle Carda. «Los vendedores me comentaron esta mañana (por ayer) que la afluencia ha sido muy buena y que han vendido mucho», explicó Oliete, que recordó el horario especial del Mercado Central de cara a las fiestas navideñas: el sábado 23 se abrirá de 7.30 a 20 horas. Y también se trabajará hasta las 15 horas los domingos 24 y 31.

Sin embargo, la masiva afluencia al Mercado Central tuvo como efecto secundario atascos eternos en María Cristina, San Vicente y la calle de la Paz. Se trata de algunas de las calles más comerciales de la ciudad, con más cafeterías, restaurantes, locales de recuerdos o de productos de lujo. La situación fue más complicada e esos puntos, aunque fuentes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico explicaron que no recibieron quejas de los empresarios de la zona. Tal como pudo comprobar este diario, esas protestas sí se dieron. «Hoy ha habido mucho tráfico y no ha entrado nadie, no sé ni para qué nos hacen pagar para tener terrazas porque nadie se quiere sentar a tomar nada al lado de un atasco», explicaban en una cafetería en la calle San Vicente, mientras que en un local de la calle de la Paz lamentaban que ayer hubiera «mucho lío». Los clientes también protestaron: «He decidido venir en autobús porque me olía algo así pero es que nunca he visto esta parte de Valencia con tanto tráfico, es insoportable».

Buen inicio para Anged

La campaña de Navidad ha arrancado con un incremento del 6 por ciento del consumo en las grandes superficies de la Comunitat Valenciana en relación con el pasado año, según la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged). Ayer fue la segunda apertura de festivos en el mes, en el que los regalos y la alimentación son los productos más demandados y en el que las grandes superficies esperan recibir más de 600.000 visitantes, según indicó la asociación en un comunicado.

Para la campaña de Navidad, las empresas de Anged en la Comunitat Valenciana han contratado cerca de 4.000 personas para reforzar sus plantillas. Estas contrataciones de temporada, que afectan mayoritariamente a menores de 30 años, «han podido hacerse sobre todo por las buenas previsiones de incremento del consumo». Los perfiles que concentran la mayor parte de los refuerzos son personal de las líneas de caja, reponedores y trabajadores de paquetería y almacén. Por otro lado, las empresas y servicios integrados en los establecimientos de Anged crearán 900 puestos de trabajo adicionales. La asociación explica que el crecimiento en las ventas obedece, en primer lugar, a quue ha mejorado la capacidad económica de las familias y en segundo porque en los últimos meses «se han recuperado las ventas, ha habido una ligera recuperación de la confianza y el mercado laboral también ha comenzado a crecer».