Aparecen pintadas en la Lonja y varias esquinas históricas del barrio del Carmen

ÁLEX SERRANO Lunes, 27 noviembre 2017, 01:36

Una nueva pintada mancha desde esta semana la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra en la esquina de la plaza de la Compañía con la calle Cordellats, en la parte baja del muro del edificio del siglo XV, y consiste en tres trazos de pintura amarilla, morada y verde. Estos dibujos han aparecido en otros puntos del barrio del Carmen, como en la esquina de la calle Mare Vella con Pintor Fillol.

La denuncia la realizó el pasado sábado Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, entidad presidida por César Guardeño. Esta asociación ha detectado al menos tres esquinas más del barrio donde se han producido estas pintadas, siempre jugando con al menos dos colores, verde y amarillo, aunque en algunas se añaden otros. Además de la esquina de Mare Vella con Pintor Fillol, estas pintadas también aparecen en calle Salinas con Landerer, lo que potencia la posibilidad de que sea la firma de algún artista callejero con, eso sí, poco respeto por el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

Sin embargo, el edificio de más importancia que han manchado es la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad y joya del gótico civil valenciano. Se trata de uno de los puntos más visitados de la ciudad y que goza de la máxima protección patrimonial posible. Tanto es así que la Unesco amenazó, hace dos años, con retirar la distinción de Patrimonio de la Humanidad al edificio si no se alejaba el tráfico de la misma puerta de la Lonja. Pero como denuncia Guardeño, lo cierto es que la vigilancia en el entorno del edificio es muy deficiente. «Llevamos años avisando de que limpiar y rasgarse las vestiduras no sirve de nada sin un sistema de cámaras conectado con la policía», lamenta el presidente del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, que recuerda que el único edificio protegido y con vigilancia las 24 horas del día es el Palau de la Generalitat.

El grafiti parece ser la firma de algún artista urbano porque ha aparecido en otras calles del centro

«Limpiar no es la solución»

«La estrategia de estar siempre dos pasos por detrás limpiando y pagando de nuestro bolsillo lo que ensucian estos vándalos incívicos no es la solución. Es un parche que no resuelve un problema para que el que en casos como el denunciado hay que poner en marcha las medidas preventivas y las sancionadoras», critica Guardeño, que insiste en que sólo con un sistema de videovigilancia se podrán evitar estas pintadas: «De esta forma la Policía Local podría acudir rápidamente al lugar de los hechos, atrapar a los delincuentes con las manos en la masa e imponer las multas, sanciones y exigir la reparación de los daños con su patrimonio personal y no con el nuestro».

Con todo, no es la primera vez que la Lonja de la Seda amanece con pintadas, aunque en otras ocasiones han sido mucho más evidentes. En 2012, el grupo municipal socialista tuvo que pedir en reiteradas ocasiones al gobierno municipal del PP que retirara la tres pintadas que afeaban tanto la fachada principal de la obra de Pere Compte como la lateral en la misma calle Cordellats. Algunas de estas manchas estuvieron en el edificio casi dos meses sin que el Consistorio las eliminara. Cuando finalmente fueron retiradas, en agosto de 2012, el Ayuntamiento decidió retirar de la lista de edificios públicos arrendables la Lonja de la Seda para evitarse así nuevas «sorpresas» desagradables en el que es probablemente la pieza de patrimonio más visitada de la ciudad, con más de 500.000 visitantes al año, incluso ahora que entrar a él ya no es gratis ni para los vecinos de la ciudad.