Fuset critica las burlas a Barberá en la falla que Escola apoyó en Barcelona

El presidente de Junta Central Fallera y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, criticó ayer las burlas a Rita Barberá presentes en la falla que Espai País Valencià y Escola Valenciana, como coorganizadora del evento, quemaron el pasado sábado en Barcelona y se alineó así con las tesis de PP y Ciudadanos, que exigieron respeto por la exsenadora y que no se usen las fallas con fines partidistas.

«Personalmente creo que los límites de la imprescindible sátira son otros y que hay fronteras que por humanidad habría que evitar traspasar en lo referente a personas difuntas», dijo el concejal de Compromís, la misma formación que el pasado sábado retuiteó la imagen de la falla ardiendo mientras se congratulaba de que la fiesta se celebrara en otros puntos de España.

La oposición también criticó la falla. El que fuera su grupo municipal condenó la «deleznable y bochornosa falta de respeto mostrada por Escola Valenciana», coorganizadora del evento celebrado en la Ciudad Condal. El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo, uno de los hombres más próximos a Barberá durante su etapa al frente del Consistorio, criticó que Escola Valenciana, «que se autoproclama como entidad cívica», se burle de la exalcaldesa, con bromas «de mal gusto que para nada pueden estar justificadas en la sátira fallera».

Escola Valenciana «ha dado una vez más una muestra de ser una organización con una clara vocación política, próxima a las tesis pancatalanistas, cuyo principal objetivo es adoctrinar y hacer seguidismo de los partidos del tripartito que hoy gestionan la educación en la Comunitat Valenciana», explicó Novo, que lamentó que «lo peor» es que Escola «hace esta labor de adoctrinamiento con dinero público de todos los valencianos». «No podemos olvidar que ha recibido más de 200.000 euros de la Generalitat y que tiene un trato de favor de la conselleria de Educación y de muchos Ayuntamientos gobernados por Compromís», dijo Novo. El concejal puso en valor «el gran prestigio de Rita Barberá y su trabajo para transformar Valencia», que no se va a ver «ver manchado por el sectarismo de Escola Valenciana». Novo exigió que el conseller de Educación, Vicent Marzà, pida «una disculpa a esta entidad y que deje de utilizarla para llevar adelante sus objetivos políticos, que como ha quedado claro en muchas de sus declaraciones, están muy vinculados a las tesis separatistas de los nacionalistas catalanistas».

No fue el único grupo que criticó la falla. La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Amparo Picó aseguró que su grupo «respeta la esencia de las Fallas, que es la crítica y la sátira». Sin embargo, destacó que no están de acuerdo ni van a apoyar «proyectos lanzados por grupos políticos totalmente independentistas». «No vamos a consentir que se utilice para fines partidistas algo tan digno para todo el mundo como las Fallas», explicó la concejala Picó.

La fiesta fallera que Escola Valenciana y Espai País Valencià organizaron en Barcelona acabó en una clara mofa a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. El monumento que se plantó en el barrio de Poblenou sobre las ocho de la tarde se convirtió en un ataque directo contra la exsenadora fallecida recientemente. Tras los pasacalles y la Crida ya previstos en el programa, a las 20 horas la gente se acercó hasta el punto donde se iba a plantar y quemar, por primera vez desde 2008, el monumento elaborado por la comisión fallera del Espai País Valencià. Ahí se descubrió que el monumento era una burla hacia la exalcaldesa de Valencia, empezando por su propio diseño. Además, sobre la pieza principal aparecía un lema en el que se podía leer: «El cos incorruPPte de Santa Rita». Pero no era la única dedicatoria hacia la fallecida política. Al pie de la falla una gran corona de flores también dejaba bien visible su mensaje: «Tus compañeros del Grupo Mixto, Bildu y Compromís». Precisamente fue esta última formación política la que, a través de las redes sociales, publicó una foto de la cremà del monumento y se congratulaba de que la fiesta se celebrara en otros puntos fuera de la Comunitat Valenciana. El escarnio hacia Rita Barberá no se detuvo ahí, ya que otro de los lemas que aparecía en el monumento no se quedaba atrás en cuanto a mofa se refiere. «A un personatge etern que aquesta nit cremarà a l'infern», indicaba.

Espai País Valencià, por su parte, intentó ayer desvincular a Escola Valenciana del acto en sí, como también quiso hacerlo Fuset. Fuentes de la entidad explicaron que no han recibido ningún apoyo, «ni de materiales ni económico», de Escola y que si ésta aparece en todos los carteles de promoción del evento es por «pura formalidad, porque somos una asociación federada con la FEV como entidad que promueve el valenciano. Tenemos muchos maestros valencianos de Primaria y Secundaria desplazados por trabajo a Cataluña entre los miembros de Espai País Valencià e intercambiamos experiencias. Pero cada entidad tiene autonomía en sus actividades y otras en cambio las hacemos conjuntamente», explicaron las mismas fuentes.