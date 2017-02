Las asociaciones del taxi, partidarias de obligar a ofrecer el pago con tarjeta

Lo tienen claro: datáfono sí o sí. Asociaciones empresariales, de autónomos y sindicatos coinciden en afirmar que ofrecer la opción de pagar con tarjeta de crédito para los clientes del aeropuerto y de otras infraestructuras como el puerto o las estaciones del Norte o Joaquín Sorolla debería ser obligatorio. Creen que no hacerlo daña la imagen del sector y de la ciudad ante los turistas, que en muchos casos tienen en los taxistas la primera toma de contacto con la ciudad.

La unanimidad es total entre las cuatro entidades mayoritarias: la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, la Asociación Gremial del Taxi, la Asociación Empresarial del Taxi y USO-CV. Además de que cobrar con tarjeta de crédito debería ser una opción en todos los taxis que operen en el aeropuerto, el puerto o las estaciones del Norte o de Joaquín Sorolla, aseguran que no hacerlo no da buena imagen. De hecho, Emiliano Martínez, de la Asociación Empresarial del Taxi, asegura que con la situación que se vive cada día en el aeropuerto con conductores que no quieren cobrar con tarjeta de crédito «la imagen es pésima». «De todas formas, además para dar servicio al cliente, cobrar con tarjeta hace que no pierdas carreras», explicó Martínez.

Lo cierto es que son varias las entidades que aseguran que presentarán enmiendas al borrador de la ley de movilidad para que se incluya la obligatoriedad de tener TPV, algo a lo que se oponen desde la Conselleria de Obras Públicas porque creen que perjudicaría a los taxistas de ciudades pequeñas o de ámbitos rurales. «En el consejo del taxi hemos presentado varias propuestas en la línea de obligar a permitir cobrar con tarjeta», asegura Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia.

Todas las entidades cuestionadas indican que es necesario realizar campañas o cursos educativos para que los taxistas ofrezcan una mejor imagen. Consideran que el estigma que persigue a los taxistas de otros países del Mediterráneo afecta en Valencia y por eso todas las asociaciones y sindicatos han organizado cursos de inglés para sus conductores y otras, como el sindicato USO-CV, han propuesto a la Generalitat que ponga su sello en los folletos que entregan, porque eso les daría más confianza de cara al turista.