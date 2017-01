El muro de la playa del Saler aguanta tras una noche sin dormir

La noche ha sido larga y muy preocupante en la playa de el saler. "Tranquilizaba saber que la policía estaba ahí fuera vigilante y aún siguen aquí", Renata una de las vecinas de la urbanización La Casbah. Los bomberos llegaron sobre las 23h y "nos dijeron a los de primera línea, que por precaución tuviéramos preparado lo indispensable por si había que evacuar. Gracias a Dios el muro ha aguantado hasta ahora, pero no se cuanto más".

El peligro sigue ahí puesto que hay alerta naranja hasta el domingo inclusive. Cuando mencionan como solución lo del aporte de arena, asegura una de las vecinas, "me crispan. Eso se ha hecho muchas veces y no sirve de nada, es un despilfarro que no debemos permitir. Hay que exigir escolleras, espigones, rompeolas o arrecifes artificiales, como solución efectiva y a largo plazo. Otra cosa no cabe ya".

El Ministerio de Medio Ambiente anuncio recientemente una inversión de 2000000 € para regenerar las playas de la provincia aunque está por ver que se hace con el paseo marítimo hundido de El Saler pegado a la urbanización.

"Que no olviden que nuestras casas son legales, que pagamos nuestros impuestos y que merecemos el trato y el respeto como cualquier otro ciudadano", finaliza.