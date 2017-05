«No paraba de buscar a Edu, él iba a mi lado»

Aún afectado, el presidente de Trillebeig y superviviente del accidente, Jaime Escortell, aseguró que se salvó «de milagro» cuando se tiró hacia la derecha al ver venir el coche a su lado. Eduardo Monfort circulaba junto a él. Tras el accidente, Escortell no podía marcar el teléfono del 112 por los nervios y un agente de la Policía Local de Oliva que pasaba por la zona lo hizo por él. En ese momento, Escortell no paraba de decir, tras contar los heridos, «me falta uno, me falta uno. ¿Dónde está Edu?». «He visto el coche a dos metros y me ha salvado que me he echado a la derecha», comentó. Escortell confirmó, además, que el resto de sus compañeros estaban «muy mal». Lanzarse contra el guardarraíl, comentó, le salvó la vida «por centímetros: he visto el coche a dos metros».