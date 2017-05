Dani se consideraba ayer un superviviente. El joven de 16 años ha perdido a su vecino, entrenador y compañero de pedaleo, Alberto Contreras, pero en cambio ha ganado la vida. «Iba a salir con ellos para su ruta. Había quedado a las siete de la mañana, pero no me he puesto alarma y me he dormido. Eso me ha salvado la vida».

Los Domingueros, como describe cariñosamente al pelotón de Xàbia, «salen siempre a esa hora para ir hacia zonas de La Safor». «A lo mejor si hubiera acudido, ahora estaría muerto». Pero Dani se levantó a las 9.30 horas, cuando los ciclistas ya habían partido. «Decidí ir a Ondara a ver una prueba de bici de montaña y allí me enteré del accidente por un policía. Sentí angustia y tristeza. He perdido a un entrenador y dos amigos».