Un joven mata a otro de una patada en la cabeza junto a una discoteca en Xaló

Un joven de 24 años de edad y vecino de Villalonga falleció la noche del pasado domingo en el municipio de Xaló tras recibir una fuerte patada en la cabeza cuando se encontraba en las inmediaciones de un conocido pub de la localidad de la Vall del Pop. Algunos testigos apuntaron que la trifulca en la que se vio envuelto el joven de la Safor, Alejandro P. F., ocurrió alrededor de las 23.30 horas poco después de que tuviese lugar el cierre del local.

Al parecer, la víctima, que estaba con otros dos amigos, y otro grupo en el que había dos menores de origen marroquí y un mayor de edad de nacionalidad rumana, se cruzaron una serie de insultos. Según testigos de los hechos, tras varios empujones, uno de los menores le asestó un puñetazo al joven de Villalonga en la mandíbula y lo tumbó al suelo. Seguidamente, otro le golpeó en la cabeza y provocó una fractura que acabó con su vida.

Varios de los presentes aseguraron que algunos de los trabajadores del local que se encontraba limpiando fueron los primeros en intentar socorrer al joven, a la vez que alertaban a los servicios sanitarios, quienes ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Además, lamentaron que los miembros de la seguridad del local de ocio no pudiesen parar la pelea «porque el pub ya había cerrado y ya no se encontraban allí cuando ocurrieron los hechos», comentaron.

Hasta el lugar del trágico suceso se desplazó una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). El equipo médico del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al joven, pero no logró la respuesta esperada y falleció en el lugar.

Tres sospechosos

Según fuentes de la investigación, la Brigada de Policía Judicial y la Guardia Civil de Calp ha centrado sus pesquisas en la búsqueda de las tres personas como posibles autores de la brutal agresión. Los sospechosos son vecinos de la localidad de Benissa. La juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Dénia ha decretado secreto de sumario del caso.

El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Alicante donde se le practicó la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Gran acumulación de gente

El trágico suceso se convirtió ayer en el principal tema de conversación entre los vecinos de Xaló y, por supuesto, de Villalonga, el pueblo de la víctima. Muchos de los residentes en la localidad de la Vall del Pop aseguraron que ya temían un incidente como el del domingo. «Aquí la gente se pone a beber más de la cuenta y sacan a relucir comportamientos muy violentos. No es la primera vez que hay peleas, aunque nunca habían sido tan graves», comentó uno de los comerciantes del municipio.

Otro vecino aseguró que el pub situado en esta localidad de la Vall de Pop se ha puesto de moda, y son centenares las personas de la Marina Alta y de las comarcas limítrofes que se congregan aquí las tardes de los domingos. «A veces hay tanta gente en la calle que se hace difícil pasar con el coche. Además, muchos de ellos no respetan el mobiliario urbano», comentó.

El alcalde Joan Miquel Garcés también lamentó lo sucedido y aseguró que este tipo de comportamientos «no tienen nada que ver con la forma de ser de los xaloneros y, por lo tanto, no son bien recibidos». Por su parte, desde la dirección del pub también condenaron el trágico suceso y mostraron su «total repulsa ante cualquier tipo de violencia». Recordaron que los hechos se produjeron «en un aparcamiento y una vez el local estaba ya cerrado».

En un comunicado hecho público a través de la redes sociales, afirmaron que desde el primer momento están colaborando con las autoridades y la investigación «para facilitarles nuestra ayuda y testimonios y poder esclarecer todo lo acontecido en una pelea con un desenlace trágico, esperando que un hecho tan triste y desafortunado no se vuelva a producir jamás».

Luto en Vilallonga

Los poco más de 4.300 habitantes Villalonga, la localidad natal de la víctima, todavía siguen consternados por la triste noticia que se divulgó rápidamente entre los vecinos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Nadie daba crédito a lo sucedido en la noche del domingo a una personas tan joven, trabajadora y muy querida en su pueblo. De hecho, en la empresa en la que trabajaba la trágica noticia conmocionó a todos los trabajadores.

El alcalde Enric Llorca reunió por la mañana a toda la corporación municipal para exponer lo sucedido y decretó tres días de luto por la muerte del joven. Además, las tres banderas del edificio consistorial ondean ya a medía asta en señal de duelo por un vecino de este municipio conocido por todos.

El jefe del ejecutivo mostró sus condolencias, las de la corporación municipal y las de todo el pueblo hacia la familia del chico de 24 años, y remarcó que en el pleno que está previsto que se celebre hoy se guardará un minuto de silencio en memoria del Alejandro P. F., al que todos conocían como Álex. El funeral por el alma del joven fallecido tendrá lugar en la jornada de hoy cuando la familia reciba el cuerpo tras la autopsia practicada en el Instituto de Medicinal Legal de Alicante.