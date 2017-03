«Se está utilizando el sufrimiento de miles de familias para engañar»

«Asco ante estafas en nombre de cualquier enfermedad». Es lo que siente Fidela Mirón, vicepresidenta en Valencia de la Federación Española de Enfermedades Raras y afectada por uno de estos males, la porfiria de Günther.

Si finalmente se confirma que Sanz ha exagerado su enfermedad para lucrarse o se ha aprovechado de los demás, la conclusión de Mirón es rotunda: «Se estaría utilizando el sufrimiento de miles de familias para engañar». La mujer, residente en Ibi, confía en que asuntos como el del padre de Nadia o este nuevo caso «no acaben con la buena fe de las personas a la hora de apoyar a las asociaciones con donativos o voluntariado».

Según recalca la alicantina, «por fortuna son casos aislados que no deben eclipsar el esfuerzo de las asociaciones». De hecho, Mirón anima «a todas las personas a que conozcan el trabajo de los grupos que luchan por los enfermos» y a confiar más en organizaciones asentadas «que en campañas concretas de particulares».

No obstante, no esconde su indignación. Admite que los casos de estafa destapados por la policía son «muy perjudiciales». «La mala fe y mala voluntad nos salpica en todo, pero es importante que los ciudadanos tengan sentido común. Ha ocurrido en la banca con las preferentes y no por eso dejamos de ir al banco», reflexiona.

El arresto de Sanz también ha causado conmoción en el seno de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «Nuestra recomendación es que las personas que quieran colaborar en la lucha contra el cáncer o contra cualquier otra enfermedad se aseguren bien antes de donar», aconseja su responsable de comunicación, Esther Díez.

Considera clave que la gente «conozca a la organización o asociación que hay detrás, sus miembros, sus cuentas, sus fines o sus memorias». Todo con un propósito: «tener la garantía de que el dinero va destinado a la causa social y evitar así el riesgo de estafa».

Según Díez, «hay muchas organizaciones que solicitamos a la ciudadanía su colaboración y tenemos a disposición de todos la información que pueden necesitar a la hora de donar». Para la AECC, «es básico que no se meta a todo el mundo en el mismo saco y que los ciudadanos sigas siendo solidarios». «Eso sí, con toda la información y todas las garantías», concluye.