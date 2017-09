las 11 librerías más bellas del mundo

Barter Books

Barter Books – Alnwick (Reino Unido)

Ubicada en una antigua estación de tren victoriana, esta librería de segunda mano abrió sus puertas en 1991 pero mantiene la arquitectura histórica de su construcción, con vigas de hierro, grandes ventanales y techos de cristal. Es una de las más grandes de su tipo y en ella también se pueden intercambiar libros. El dato más curioso: fue en esta librería donde se descubrieron los icónicos posters de 'Keep Calm and Carry On' de la II Guerra Mundial, entre una caja de libros antiguos adquiridos en una subasta. Su chimenea permanece encendida para calentar a los lectores en los fríos días de invierno y cuenta con distintas salas en función de público y temática. Es un lugar con historia que alberga cientos de relatos y que no puede faltar en la hoja de ruta de cualquier amante de la lectura.