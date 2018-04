Másteres y cursos desaparecen de los currículums de políticos valencianos Diputados valencianos durante un pleno de Les Corts. / Txema Rodríguez Los historiales académicos de cargos públicos se rebajan en los portales de transparencia de las instituciones respecto a los de entornos privados D. BURGUERA Valencia Sábado, 14 abril 2018, 09:06

La polvareda política generada por el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha provocado que durante la última semana los historiales académicos de los cargos públicos valencianos hayan sido escrutados de arriba a abajo. En algunos casos hay disonancias. No se trata, en todas las ocasiones, de desajustes relacionados con la falsedad de los títulos, sino la incoherencia que refleja el paso del tiempo. LAS PROVINCIAS ha revisado cerca de un centenar de currículums de parlamentarios, consellers y concejales valencianos, una formación que se plasma en los diferentes portales de transparencia de las instituciones valencianas, y que en algunos casos difieren de lo que esos mismos cargos publicaron en 2015, cuando eran candidatos o cuando presentan sus credenciales a título particular.

El síndico Fran Ferri, que cuando se presentó a las primarias de Compromís aportó unos datos de formación donde se incluyó un máster en gestión avanzada de la producción, logística y cadena de suministro de la Politécnica de Valencia, no lo incorporó a su currículum en Les Corts. ¿Por qué? Porque el falta el TFM. Ahora que todo el mundo sabe lo que es un TFM gracias a Cifuentes, Ferri se muestra extrañado de que en 2015 hiciese mención a un máster que no tiene y aseguró que se corregirá en la web de Compromís.

Desde Les Corts se explica cuál es el proceso para incorporar a la web oficial de la Cámara los datos curriculares de los diputados. Los parlamentarios los aportan a los grupos, que a su vez los envían a Personal especificando qué debe figurar, y desde Personal se remiten a Informática, que los vuelca en el portal de Les Corts. Fuentes de la institución parlamentaria aseguraron ayer a este periódico que no hay constancia en los últimos cuatro meses de que ningún diputado haya corregido su currículum. Uno que sí lo hará pronto, pero no el oficial, sino el que aparece en la web de Ciudadanos es Tony Woodward, quien afirmaba contar con la licenciatura en Ciencias Empresariales por la Universitat de Valencia. Sin embargo, una vez llegó al escaño en 2015, el licenciado Woodward pasó a ser estudiante, pues en su currículum aparece que sencillamente cuenta con «estudios en la Escuela de Ciencias Empresariales». Algún cambio de situación académica se registra también en el caso del socialista Vicente Arqués, que en 2015, en la web del PSPV señalaba ser diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía, mientras que en Les Corts se informa de que es licenciado en Magisterio y máster en Logopedia.

Los casos particulares de Estañ y Argüeso Las diferencias entre la información ofrecida en portales de transparencia y perfiles privados también afectan a los nuevos partidos políticos ya que tanto en Podemos como en Ciudadanos se dan situaciones particulares que llaman la atención. El caso de Antonio Estañ, el joven secretario autonómico de la formación morada, parece que hay que entenderlo como un 'máster en diferido'. El síndic de Podemos empezó la legislatura asegurando (en la web de su partido) que estaba terminando un máster en Filosofía Política en la Pompeu Fabra de Barcelona. Dos años después, cuando ganó las primarias de Podemos y sustituyo a Antonio Montiel en el cargo, aseguró haberlo terminado (su TFM versó sobre la teoría populista). Sin embargo, ha pasado un año y aún no tiene el titulo oficial, a ver si tiene tiempo de pasarse por Barcelona a recogerlo, pagando las tasas correspondientes, según él mismo reconoció a este diario. El que igualmente paga matrículas y tasas por doquier es el secretario de la Mesa de Les Corts y secretario de organización de Ciudadanos Emilio Argüeso, un prodigio estudiantil con tres carreras acabadas (Derecho, Crimonología y Periodismo) y otros tantos másteres, si bien en la red social Linkedln, utilizada habitualmente para el contacto laboral entre profesional, incluye otras tantas licenciaturas y másteres que está «cursando». Esa coletilla, la de «cursando» es importante, porque no es lo mismo ser estudiante que licenciado. Esto ocurre en el caso de Argüeso, que en una década ha trabajado con furor académico solo comparable al de la concejal Sandra Gómez.

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, concejala y secretaria general de los socialistas en la ciudad es también muy aplicada. Según incorpora a su perfil en Linkedln, entre 2004 y 2014 cursó tres licenciaturas, Derecho, ADE y Criminología, todas en la Universitat de Valencia, además de un par de másteres y un posgrado. Sin embargo, en el currículum que aparece en la web del Cap i Casal no figura esa «Licenciatura en Criminología» que en el portal de la red social aparece fechada entre 2012 y 2014. Según aclara la misma Gómez, la ausencia obedece a que no ha acabado la carrera. «Está sin acabar», explica Gómez. Entre los portavoces en el Ayuntamiento de Valencia no aparecen más disonancias. Los estudios en Sociología de Pere Fuset, son iguales en la web de Compromís que en el portal municipal, y lo mismo ocurre con Giuseppe Grezzi o con el título de Arquitectura de la podemista María Oliver.

Cambios en el Consell

En el Consell, a lo largo del tiempo no han variado los historiales académicos de forma significativa. Si acaso ya es público y notorio que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no cuenta con el título de Periodismo, algo que no incluyó ni en su perfil de candidato a la Generalitat por el PSPV en 2015, ni en su ficha en el Congreso cuando era diputado nacional, si bien en algunas webs (modelocurrículum.net) o incluso en algunos perfiles periodísticos publicados años atrás se le atribuyó el título, lo cual no es necesario para sentirse y ejercer de «periodista», que es lo que aparece en su ficha de alto cargo, dentro de los datos históricos que aparecen en los portales.

Algo similar se ocurre con Toni Cantó. Diputado de Ciudadanos, posible candidato a la Generalitat en 2019 con el partido naranja, en legislaturas anteriores incluía como datos biográficos su labor de «pedagogo», si bien no especificaba título académico alguno porque no lo tenía, si bien había ejercido de profesor incluso en programas de Bienestar Social que en su día se realizaron a través de la Generalitat. Sin embargo, en la ficha actual de Cantó en el Congreso ya no aparece esa actividad pedagógica, quizá porque todos los políticos parece que están intentando ser precavidos, al menos en sus perfiles oficiales públicos, para no hacer 'un Cifuentes'. El cambio del mediático diputado llevó ayer a varios dirigentes del PP a reprochar que Cantó haya podido falsear su currículum mientras Ciudadanos está siendo muy duro en su postura y continúa contribuyendo a fomentar la caída de la aún presidenta de la Comunidad de Madrid.