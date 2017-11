Bonig dice que tiene varios candidatos para la lista a la alcaldía de Valencia Isabel Bonig, presidenta del PPCV, durante la entrevista de ayer. / EFE/ Angel Diaz La presidenta de los populares valencianos considera que es fundamental recuperar la capital para volver a la Generalitat A. C./ EFE VALENCIA. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:07

El PP ya prepara la estrategia para afrontar las elecciones autonómicas de 2019. Una cita especialmente relevante para los populares valencianos, ya que intentarán recuperar las instituciones que ahora están encabezadas por gobiernos de izquierda. Sobre estos comicios, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró ayer que cuenta con varios nombres en el equipo para recuperar el Ayuntamiento de Valencia.

En una entrevista con EFE, Bonig manifestó que ya tienen pensando candidato para el Ayuntamiento de Valencia: «Tenemos candidato y tenemos personas, no solamente el número 1 porque luego hay que configurar toda una lista», subrayó y, aunque no ha querido desvelar ningún nombre, reiteró que tienen «una gran cantera». Tal y como recordó la líder popular, esta decisión no solo corresponde a la ejecutiva valenciana ya que los candidatos a las capitales de provincia son propuestos directamente por Génova. Por ello, Bonig señaló que la decisión se tomará de forma conjunta por parte de la dirección regional y la nacional, teniendo en cuenta la importancia de Valencia porque es un «icono» para el PP, por ser la capital de la Comunitat. «No le quepa la menor duda de que elegiremos el mejor candidato de todo lo posible para ganar el Ayuntamiento de Valencia», sentenció. Una plaza que consideró un «icono» y fundamental para recuperar la Generalitat.

Sobre cuándo se conocerán los nombres, dijo que será «mucho antes» de las elecciones para que tengan tiempo de hacer una campaña extensa, probablemente al mismo tiempo que se hagan públicos los candidatos de otras ciudades grandes, como Madrid. Uno de los nombres que suenan para encabezar la candidatura al Ayuntamiento es el del eurodiputado Esteban González Pons. La que sería la opción favorita de los ciudadano,s tal y como se refleja en una encuesta que publicó este diario.

Bonig ve al PP valenciano con posibilidades de ganar esos comicios porque, «a pesar de todo lo que ha pasado», vuelve a ser un «referente» en la Comunitat y vuelve a «generar ilusión». La dirigente popular descartó un congreso provincial del PP de Valencia hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y afirmó que Rubén Moreno, presidente de le gestora que dirige de forma provisional la formación, y todo su equipo están haciendo «una magnífica labor».

Financiación autonómica

La presidenta del PPCV también incidió en que el modelo de financiación autonómica se cambia «en los despachos» y no con manifestaciones, e instó a la Generalitat a sentarse a negociar con el Ejecutivo central tanto este asunto como los presupuestos del Estado para 2018.

Bonig animó a PSPV, Compromís y Podemos a que en lugar de «tanto victimismo» hagan «como los vascos y los canarios» y negocien con el Gobierno para que salga adelante un presupuesto que no solo daría estabilidad a España sino también a la Comunitat, porque muchas inversiones dependen de él. La dirigente insistió así en su rechazo a la manifestación convocada este sábado en Valencia que reclama una financiación justa liderada por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEV y a la que acudirá el Consell aunque, como reiteró, hay muchas otras organizaciones e instituciones que al igual que su partido no la secundan, entre las que ha citado las universidades y el consejo de cámaras de comercio. También confió en que Ciudadanos madure, tenga «criterio» y finalmente no acuda a la convocatoria.