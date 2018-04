Benavent afirma ahora que Betoret sí recibió sobres con dinero de comisiones Benavent, en una de sus numerosas comparecencias en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / lp El exgerente de Imelsa dice que Rus habló con Camps y con Campos y que les recomendaron a Máximo Caturla A. RALLO Jueves, 26 abril 2018, 00:19

Marcos Benavent acudió ayer al juzgado para declarar por el supuesto cobro de comisiones en la construcción de colegios. El testimonio del exgerente de Imelsa y recaudador del PP señaló directamente al diputado popular Vicente Betoret. Hasta la fecha, el arrepentido y colaborador de la Fiscalía había sido tibio a la hora de imputar la comisión de delitos a Betoret. Lo había dejado siempre en un segundo plano. Quizá conocía, pero no participaba. Sin embargo, ayer se desprendió de todo ambigüedad. «A las reuniones íbamos Rus, Llopis, Medina y yo... Todos cobraban», le aseguró al juez. A la salida, a preguntas de los periodistas, añadió que cada sobre podía contener entre 1.000 y 3.000 euros. Todo lo decidía Alfonso Rus. En esos encuentros, en un restaurante, Benavent entregaba el dinero al presidente de la Diputación. «Rus a veces delante de todos lo ponía en la mesa, porque todos lo sabían, y otras en el coche cuando se despedían. Decía que era un detalle». Todos los asistentes conocían, según Benavent, este método delictivo. «Se hablaba incluso de los pagos pendientes», apuntó al instructor.

Betoret reaccionó de inmediato. Al cabo de dos horas sacó un comunicado en el que anunciaba una querella por las afirmaciones «tendenciosas, intencionadas y radicalmente falsas» del que fuera gerente de Imelsa. El expresidente del PP de Valencia -el partido está ahora dirigido por una gestora- considera que este tipo de aseveraciones sólo persiguen hacer daño personal y al partido. Estas querellas suelen tener escaso recorrido.

Anticorrupción es la que debe decidir ahora. Pero el fiscal no podría solicitar como investigado la comparecencia de Betoret si quiere que la causa siga en un juzgado de Valencia. Una medida de este tipo llevaría el asunto al Tribunal Superior de Justicia al gozar Betoret de su condición de aforado. La experiencia en otras investigaciones, no obstante, muestra que este paso se ha dado al final del procedimiento, con la causa prácticamente instruida. La investigación de la pieza de Ciegsa se encuentra todavía en una fase inicial.

El diputado anuncia una querella porque las acusaciones son «falsas y tendenciosas»

Benavent tampoco recuerda demasiados detalles acerca de la operativa de cobro de comisiones en la que seguía órdenes de Rus. «Él había hablado con el presidente Camps, quien le pasó con Víctor Campos y este último dijo que la persona indicada para suplir esas necesidades económicas era Máximo Caturla», enumeró.

El colaborador de la fiscalía mantiene que cobró de dos empresas. Se trata de Cleop y Construcciones Luján, aunque no puede precisar ni las cantidades ni el número de ocasiones en las que recaudó dinero. Carlos Turró era el responsable de Cleop, mercantil que sigue investigada por las irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. «Cobraba en su despacho. Era muy automático. Se va y se cobra lo que se tiene que cobrar, no se habla mucho. Si no está todo el dinero, se vuelve otro día», precisó. El exgerente cree que Máximo Caturla, responsable de Ciegsa, también pudo recibir dinero de otras adjudicatarias. No tiene la certeza, pero sabe que el sistema de recaudación no lo introdujo el propio Benavent. Admite que, en una ocasión, le entregó 10.000 euros a Caturla para sus gastos personales. Parece lógico que no se comentaran mucho estas cuestiones entre los investigados. Alguna vez, sí hubo indicaciones del tipo «ve con cuidado»; «no vayas por la calle con mucho dinero»; «a ver dónde quedas».

Respecto a Construcciones Lujan -no está investigada en esta pieza- también aseguró ayer que fue a recibir dinero a la sede de la empresa. La firma lo niega.