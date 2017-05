Blanquerías grita «Pedro, Pedro»

La sede del PSPV en la calle Blanquerías sumó anoche otra cita para la historia de la política valenciana. De nuevo los militantes próximos a Pedro Sánchez tomaron el hall en una especie de rebelión interna ante los cuadros dirigentes del partido, esos que estaban del lado de Díaz.

Un grito dominó el ambiente a medida que el escrutinio sólo deparaba dosis de optimismo. «Pedro, Pedro, Pedro...» era el mensaje de aproximadamente doscientos militantes. Esto contrastaba con la tercera y la cuarta planta del edificio, vacías desde hacía mucho. El momento de mayor emoción fue, sin duda, el discurso de agradecimiento del secretario general, que una multitud siguió a través de la televisión. En la pantalla se pudo ver a un sonriente José Luis Ábalos, el hombre fuerte de la candidatura en la Comunitat. También el histórico Andrés Perelló hacía piña con los ganadores.

Una vez más, igual que cuando Sánchez fue apartado de la secretaría general hace siete meses, en Blanquerías se evidenció de qué lado está la militancia. Días antes del golpe de timón de los barones del partido, cientos de personas se dieron cita en la calle Blanquerías para expresar su rechazo a la defenestración del líder del partido.

Ayer no había nada previsto, sino que se trató de una manifestación espontánea de alegría tras el triunfo de Sánchez en las primarias. Ahora habrá que ver los próximos pasos que da el PSPV. Al cierre de esta edición, la dirección valenciana no tenía programado para hoy ningún acto en el que analizar los resultados. El silencio en la redes sociales fue mayúsculo tras la debacle. Los afines a Puig no articularon palabra. Los tuits en los días previos y ayer mismo evidenciaban el fracaso de su estrategia.