González Pons: «El PP se ha equivocado en muchas cosas, pero no con Isabel Bonig»

A las 10.15 ha arrancado el XIV Congreso del PP de la mano del presidente del comité organizador, Jorge Bellver, quien ha destacado el esfuerzo en la organización del congreso en un tiempo récord. El responsable ha querido subrayar el cambio en el modelo de elección, de un afiliado un voto, como muestra de apertura a la participación de las bases. Tras su alocución, se formó la mesa del Congreso. Sin duda, el nombre más relevante ha sido el del presidente, el eurodiputado del PP Esteban González Pons. Ha agradecido la confianza depositada en él para ocupar esta posición en el congreso. "El primero al que llegamos con nuestro presidente regional ya elegido", ha indicado. "Era la que más difícil lo tenia. EL PPCV se ha equivocado en muchas cosas, pero no en Bonig". También tuvo palabras para la coordinadora general, a quien deseó los mejores éxitos en el futuro.

González Pons ha aprovechado para mandar un apoyo al pueblo de Venezuela tras el golpe de Estado que ha sufrido el país sudamericano. "Eso es el populismo de extrema izquierda", ha proclamado. El dirigente popular ha señalado que Podemos compara esto con la condena a la tuitera. "El partido de Maduro en España se llama Podemos", ha insistido. Pons ha considerado que hoy empieza el camino para recuperar la presidencia de la Generalitat para volver a ser un partido de gobierno, el de la mayoría. Cuando no somos capaces de crear una mayoría aparece un mosaico de minorías. "El tripartito nos ha quitado muchas cosas incluso podría llegar a quitarnos el PP de nuestras siglas, pero nosotros somos el partido de los valencianos. El cambio no era marcar ideológicamente a las personas y familias, ni hacer el ridículo en las negociaciones, ni imponer un modelo educativo... No se trataba de que nos pareciéramos más al Brexit independentista catalán", ha lamentado.

"Al Gobierno de la Generalitat se le han acabado las ideas, se le va a hacer muy largo lo que queda de legislatura", ha pronosticado. El eurodiputado ha apelado a la cohesión y la necesidad de enterrar luchas internas. "Necesitamos unidad. Así somos mas fuertes". Ha precisado que unidad significa generosidad, "pero también lealtad".

Por último, se ha dirigido a la presidenta Isabel Bonig a quien considera la heredera de los valores del centro derecha valenciano. Ha citado como referentes a González Lizondo, pero también a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. "La izquierda valenciana no ha aportado nada desde la transición", ha opinado como anticipo de por qué la Generalitat volverá a manos del PP.