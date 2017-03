El alcalde de Sagunto a Ciudadanos: «Analfabetos, paletos provincianos»

VALENCIA. «Ciudadanos, radicales españolistas, analfabetos, habéis sacado el genio a un honorable presidente de la Generalitat, el primero que me representa a mí como valenciano, después de la banda de virreyes que indignamente han ocupado el Palau», así arranca un mensaje escrito en las redes sociales por parte del alcalde de Sagunto, Quico Fernández. El edil nacionalista del Bloc arremetía contra el partido de Rivera por las críticas del síndic de Cs en Les Corts, Alexis Marí, a la política del Consell respecto al valenciano. El alcalde de Compromís adjuntaba un vídeo en el que el presidente Ximo Puig replicaba a Marí durante el último pleno, el celebrado el pasado miércoles.

«Ciudadanos, paletos provincianos, que no saben usar la lengua del pueblo, la de Ausiàs March o Estellés, y encima no respetan los derechos más elementales», continúa el mensaje del primer edil de Sagunto, escrito en valenciano y elogiando la reacción de Puig en la Cámara, quien respondió a Marí en castellano.

«Está permitiendo a los nacionalistas salirse con la suya y utilizar la lengua como arma política», le reprochó el síndic de Ciudadanos, ante lo que el jefe del Consell le contestó que «el sistema educativo no se hace por asamblea y hay un derecho a saber valenciano, castellano e ingles. Además, el Estatuto dice que valenciano y castellano son las dos oficiales y eso se debe cumplir: el derecho de los ciudadanos a poder utilizar las dos lenguas».

El alcalde jalea la réplica de Puig al síndic de Cs por el requisito lingüístico y el decreto de Marzà

«Fernández se retrata con sus comentarios, pero no me insulta cuando me dice españolista», indica Marí

Los insultos del alcalde de Compromís provocaron ayer un sentimiento de indignación entre los militantes de Ciudadanos, así como de algunos diputados de la formación naranja, que instan al primer edil saguntino a ahorrarse los insultos y centrar sus esfuerzos en la ciudad.

«Fernández se retrata con sus comentarios. Malas palabras, malos modos. Un 'ejemplo' de cordialidad. Insultar e imponer no es la mejor garantía para la democracia. Si en vez de insultar tanto ese tiempo lo dedicase a implementar medidas que ayudasen a todos los saguntinos mejor nos iría a todos. Y por cierto, no me insulta cuando me dice españolista, ni si me dijese valencianista, europeista y mundialista. Yo me siento ciudadano del mundo. Soy hispano-francés con doble nacionalidad y no tengo complejos», declaró ayer Marí a LAS PROVINCIAS.

'Paleto' se ha convertido en las últimas semanas en un insulto recurrente entre los nacionalistas. Un programa de humor emitido hace un mes en el primer canal de la televisión pública vasca ETB-1 ya hizo un abundante uso del término. El programa 'Euskalduna naiz, eta zu' (»Soy vasco, y tú...») fue emitido el 8 de febrero. La emisión polémica comienza con una pregunta: «¿Cómo son los españoles? y a continuación se afirma que a los 'euskaldunes' les viene a la cabeza «cuatro prototipos: facha, paleto, 'choni' y progre». Tanto la televisión pública como el propio Gobierno vasco terminaron por rechazar esos tonos.

Fernández, por su parte, durante los últimos días ha justificado sus descalificativos a Ciudadanos. «Es un partido antivalenciano porque a parte del tema de la lengua defiende un modelo que nos perjudica, hablemos la lengua que hablemos», afirmó el alcalde de Sagunto, un veterano militante del Bloc de los que desde hace años reprocha a la dirección de Compromís las alianzas electorales con partidos de ámbito nacional como Podemos.