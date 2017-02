Marco atribuye su paso por la prensa catalana a la «casualidad» y al mercado

Empar Marco (Godella, 1959) espera que la mayoría de Les Corts apruebe este próximo jueves su nombramiento como directora de la nueva radiotelevisión valenciana. Afronta «muy ilusionada este proyecto» después de una andadura profesional en RTVV, Catalunya Ràdio, l'Avuí, La Vanguardia «y 14 años en TV3».

La periodista, licenciada en Filología Hispánica por la Universitat de València, ha ejercido esta profesión mayoritariamente en medios de comunicación catalanes, algo que no es del agrado del valencianismo. Marco no duda en asegurar que su dilatada trayectoria por la prensa catalana «no responde más que a casualidades, a oportunidades de mercado. Me han valorado conocer la realidad de la Comunitat Valenciana de arriba a abajo y lo único que he hecho a lo largo de todos estos años ha sido informar, transmitir las noticias que se generaban aquí».

La que muy probablemente se convertirá esta próxima semana en la directora de la nueva RTVV es consciente de que la tachan de catalanista. «No sé qué decir. Siempre he hablado igual. No he cambiado mi forma de hablar ni he recibido ninguna indicación de TV3 para que hablara de una forma u otra. En TV3 no cambié el registro. Siempre he hablado como lo hago en Godella», se defendió.

La que se convertirá en nueva directora general fue coautora de las normas de estilo y el estándar lingüístico de RTVV y asesora de doblajes de la extinta cadena.

Marco se ha mostrado partidaria en diversas ocasiones de que la señal de la cadena autonómica catalana para la que ha trabajado durante los últimos 14 años llegara a las televisiones de los valencianos

Los primeros pasos que emprenderá tras su previsible nombramiento será la búsqueda de un equipo y «trabajar para poner en marcha la plataforma lo antes posible».

Pero antes, no obstante, quiere pisar el suelo, «enterarme de la situación exacta» en que se encuentra la vieja RTVV, ver cómo se tienen que realizar nuevas contrataciones, el proceso. «y todo eso requiere tiempo».

No pretende lanzarse al vacío, «no estoy a favor de la precipitación» y aspira a poner en práctica un modelo audiovisual adaptado a las nuevos avances tecnológicos y a las necesidades de los valencianos. Su proyecto lo define como «posible».

El nombramiento de Marco lo ha aprovechado el PP valenciano para azuzar a los socios del Consell. El diputado Jorge Bellver aseguró que la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha ganado el pulso al presidente, Ximo Puig, y ha conseguido el control de la nueva RTVV. Bellver declaró que Oltra y Compromís aplican, «ante la impotente mirada de Puig y del PSPV», la hoja de ruta diseñada por los ideólogos del separatismo catalán «que pasa por el control de la educación, de la administración y de los medios públicos».

El portavoz parlamentario del PSPV, Manolo Mata, destacó el procedimiento «impoluto» del consejo rector para elegir a quien consideran candidato «más competente», y rechazó que «Oltra anule a Puig y se haga con el control político de la nueva RTVV».

Oltra, por su parte, felicitó a Marco y a los otros dos candidatos y afirmó que la elección supone «el pistoletazo de salida para empezar ya a ver la luz al final del túnel».