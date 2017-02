Les Corts acuerdan por unanimidad pedir un Plan de Choque de Inversiones al Gobierno por 1.200 millones anuales

Las Corts han instado por unanimidad al Consell a pedir al Gobierno central la puesta en marcha de un Plan de Choque de Inversiones que destine al menos 1.200 millones de euros anuales entre 2017 y 2020 a la Comunitat Valenciana. La iniciativa, de Compromís, también reclama una Comisión mixta de seguimiento de las inversiones para supervisar que los proyectos presupuestados son realizados en el término correspondiente.

A la propuesta se ha incluido una enmienda del PSPV en la que se solicita que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 se contemple la finalización de las obras provisionales de implantación del ancho estándar que permitan el transporte de mercancías entre la Comunitat y la frontera francesa y el de viajeros de alta velocidad, así como iniciar de forma simultánea las actuaciones previstas en el Corredor Mediterráneo.

Ferri ha indicado que la iniciativa pretende trasladar a Madrid el acuerdo de las Corts del mes de octubre de 2015 que reclamaba una financiación justa para la Comunitat, así como instar al Gobierno central a incluir en los PGE de 2017 inversiones públicas que compensen la infrafinanciación y que se ajusten a su peso poblacional.

Según ha indicado, la iniciativa "busca unir al pueblo valenciano ante objetivos comunes; mientras unos buscan debilitar nuestra posición ante Madrid, nosotros planteamos consolidar un posicionamiento de fuerza y reclamar lo que es justo", ha defendido el diputado, quien ha reclamado unas "inversiones justas" para la Comunitat y ha criticado que el PPCV no firmara la iniciativa para su tramitación inmediata.

"Hay dinero para hacer inversiones, el problema es que se invierten en una agenda oculta del Estado, decidida por encargo del señor ministro --en referencia al responsable de Fomento, Íñigo de la Serna--", ha lamentado el diputado, que también ha reprobado las palabras del titular de Justicia, Rafael Catalá, sobre el Corredor Mediterráneo. "Dijo que exagerábamos", ha lamentado Ferri.

"Abandono" de la Comunitat

Desde el PSPV, Sandra Martín, ha defendido que la Comunitat representa el 11% de la población nacional pero "nunca ha recibido más del 10% de las inversiones que le corresponden por parte del Estado", un hecho que la "relega" respecto al resto de autonomías, ha aseverado.

"En los últimos años hemos sufrido un déficit inversor de 300 millones diarios para nuestra Comunitat", ha denunciado la diputada, quien ha destacado los incumplimientos en los Planes Generales de Carreteras por parte del ministerio de Fomento, así como en el ámbito ferroviario y portuario. "Abandono para la Comunitat", ha subrayado.

En esta misma línea se ha manifestado el parlamentario de Podemos David Torres, quien ha afirmado que "a Madrid no le interesan los problemas de los valencianos", y el diputado de Ciudadanos (Cs) David de Miguel, que ha apuntado a la "infrafinanciación" de la región. "Por suerte en octubre de 2015 coincidimos todos en que tenemos un problema", ha señalado en referencia al acuerdo alcanzado en las Corts respecto a la financiación.

Críticas del PP al Consell

Desde el PPCV, Rubén Ibáñez ha dicho a Ferri que podría "dar hasta las gracias" a esta formación por no haber firmado-- al igual que el resto de partidos-- la iniciativa para su tramitación inmediata, ya que esto ha permitido "un debate donde se han planteado enmiendas".

Además, ha criticado las cifras de ejecución de inversiones por parte del Consell desde hace 18 meses: "el Gobierno ha ejecutado en asistencia sanitaria el 35%, en inversiones en enseñanza el 20%, en infraestructuras hídricas el 25%, en urbanismo el 0,12%", ha relatado el 'popular'.

Al respecto, Ferri ha replicado que la ejecución de las inversiones del Gobierno central en la Comunitat es del 35%. "No puede ser que aquí hoy aprobemos esto y el ministro no nos haga caso", ha criticado el parlamentario, quien ha denunciado que el actual responsable de Fomento, que fue alcalde de Santander, "haya hecho un encargo personal para el AVE" este territorio. "No sé si --Isabel-- Bonig tiene que ser presidenta de España", ha ironizado, para que las inversiones se destinen a la Comunitat.