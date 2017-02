Mónica Oltra replica a Isabel Bonig sobre la nueva RTVV: «Cree el ladrón que todo es de su condición»

La vicrepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha replicado este viernes a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien se ha mostrado convencida de que la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), la nueva RTVV, será en la práctica "un instrumento de destrucción masiva del PP", asegurando que "cree el ladrón que todo es de su condición". "Ladrón no en sentido literal ene ste caso", ha precisado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos tras las declaraciones de Bonig, quien ha señalado en una entrevista que espera y desea que la nueva radiotelevisión valenciana sea "plural", aunque no le cabe "la menor duda" de que no lo va a ser, porque ahondará "en todos los errores del PP".

Al respecto, Oltra ha cuestionado que Bonig crea que los nuevos medios de comunicación públicos se dirigirán "de la misma manera que dirigían ellos Canal 9 y Ràdio 9" que, en el caso del PP, "fueron un arma de destrucción masiva de la verdad" ya que "taparon el accidente del metro y a cualquier opción de pensamiento o opción emocional que no entroncara con lo que el PP consideraba que debían entroncar".

En esta línea, ha insistido en que Bonig cree que "todos somos igual que ellos y eso no es así" y, por este motivo, ha dicho, la ley de Les Corts ha procurado que los órganos de la nueva CVMC "tengan el reflejo de la pluralidad suficiente para que estas cosas no pasen" y que la elección de los directivos tengan la mayoría suficiente para que estas cosas no pasen.

"Y este gobierno decidió no hacer un proyecto de ley sino que las Cortes elaboraran la proposición de ley porque desde el minuto cero no queríamos una televisión gubernamental ni partidista sino de todos los valencianos", ha dicho, para añadir que: "Bonig proyecta, que es pensar que el otro hará lo que tu harías". "Que esté tranquila", le ha pedido.