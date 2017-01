El comité de RTVV exige que se cumpla la cláusula sexta

El portavoz del comité de empresa de RTVV, Albert Vicent, ha anunciado que la resolución del juez ha sido “un mazazo” y criticó “que no aporte justicia social”. Vicent extrae dos conclusiones de la sentencia: “el ERE está ajustado a derecho, es legal en todos sus términos, y no hay sucesión de empresas, por lo tanto no obliga a la subrogación de trabajadores”.

Para el comité, ahora “la nueva empresa tendrá que contratar de manera prioritaria a extrabajadores de RTVV, como marca la cláusula sexta del ERE que se estableció como medida de acompañamiento social y que está vigente hasta el próximo 30 de junio”.

La cláusula recoge que en el caso de que se produjera una reapertura de la televisión pública valenciana en los siguientes dos años, contando a partir del 30 de junio de 2015, los antiguos trabajadores de RTVV que lo soliciten tendrán prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión. Esta preferencia también prevalecerá en las contrataciones de carácter temporal hasta que se celebrasen las pruebas selectivas definitivas del nuevo canal y, en todo caso, en estas computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro haber trabajado en la extinta radio televisión valenciana, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad.