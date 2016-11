La empresa preferida del gerente de Divalterra

¿Qué lleva a una empresa con un presupuesto de 28 millones de euros a adjudicar el contrato para el diseño de su marca a una empresa constituida 15 días antes y con un capital social de 3.000 euros? Divalterra, la denominación que recibe la vieja Imelsa, adjudicó el pasado 8 de marzo el contrato para el diseño de la imagen corporativa de la firma.

La adjudicación, adelantada el pasado sábado por este diario, se realizó por 12.000 euros con un contrato menor -en el caso de este tipo de firmas lo son todos los que no superan los 50.000 euros-. Y la adjudicataria resultó ser Socialnova Marketing, una firma que se constituyó el 23 de febrero, apenas 15 días antes resultar adjudicataria del contrato. De hecho, en la fecha de adjudicación, Socialnova todavía no aparecía como inscrita en el Registro Mercantil, circunstancia que no se produjo hasta el 13 de abril.

El relato de los hechos no da respuesta a la pregunta. La firma pública que dirige Víctor Sahuquillo, hombre de la máxima confianza del presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, ha contratado durante los meses siguiente con Socialnova en al menos otras tres ocasiones.

La firma que tiene a Leo Segarra -un exconcursante de Operación Triunfo- como director general se dirigió a este diario para aclarar que, con anterioridad a la adjudicación de ese contrato, ya había sido contratada en varias ocasiones por la institución provincial. ¿Cómo? Socialnova se constituyó inicialmente como una Comunidad de Bienes, y bajo esa fórmula también trabajó para la institución provincial desde el verano de 2015 -tras el cambio de gobierno en la corporación-.

Pero la razón por la que Sahuquillo ha venido confiando en Socialnova es otra. El secretario de Acción Electoral de la dirección socialista que lidera Ximo Puig y hombre fuerte del PSPV de la localidad de Alfafar, ya contó con Socialnova durante su etapa en la política municipal de esa localidad. Sahuquillo, exjefe de gabinete del que fuera alcalde Emilio Muñoz y siempre vinculado al área de Comunicación, incorporó a Socialnova como una de las firmas que colaboró activamente con el PSPV local.

De hecho, la empresa ya aparece vinculada al dominio de una página web -mimadrenoandafina.com- registrada precisamente por Sahuquillo el 13 de julio de 2015. El nombre de Socialnova figura como la dirección de correo del nombre de esa web, cuyo proveedor es Strato, una empresa de dominios alemana. Y que también es el proveedor del dominio de Socialnovaweb. La página web llegó a ser objeto de polémica, puesto que desde ella y a través de las redes sociales se denunció la concesión de una beca de la Diputación a la hija de una concejala del PP. Los populares llegaron a llevar el asunto a los tribunales, aunque terminó siendo desestimado. En todo caso, el PP de Alfafar denunció que Sahuquillo estaba detrás de la citada web -al aparecer como titular de la misma-. Y Socialnova habría sido entonces la empresa que la habría gestionado. Y ahora, la que ha obtenido diversas adjudicaciones desde la empresa provincial. El salto propiciado por los contratos de Divalterra ha permitido a Socialnova facturar a la empresa provincial una cifra cercana a los 25.000 euros. Para la empresa creada como comunidad de bienes el 9 de septiembre de 2014, y que se transformó en SL el 23 de febrero de este año, la entrada del nuevo equipo de gobierno en la Diputación de Valencia en junio de 2015 le abrió la puerta de diversas contrataciones.