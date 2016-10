«Visca Catalunya, Visquen els Països Catalans i visca la República Valenciana». Así comenzó ayer Gabriel Rufián su intervención en el primer 'Aplec del Puig' organizado por Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Después, el portavoz adjunto en el Congreso de la formación nacionalista volvió a leer al completo el polémico discurso que pronunció en el debate de investidura de Mariano Rajoy y que le había convertido en el centro de muchas críticas.

«A ver si algunos están hablando de lo que ayer dijimos nosotros para no hablar de lo que votaron ellos», publicaba Rufián en su cuenta de Twitter a las nueve de la mañana para defenderse de las reprobaciones que le iban llegando. Unas horas después, en el acto organizado por ERPV con motivo del 'Darrer diumenge d'octubre' y ante medio millar de personas, repetía las mismas palabras que le habían puesto en el ojo del huracán, incluidas las últimas líneas que no pudo leer al haber agotado su tiempo en la Cámara Baja. Una parte compuesta por una serie de vítores a la independencia de varias autonomías.

Así, Rufián volvió a acusar a los socialistas de «traidores», y de doblegarse ante un «cacique», en alusión a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y a los intereses de los grandes consejos de administración. De nuevo, tachó de traidores a los diputados del PSOE, apodándoles «iscariotes» y apeló otra vez a la larga historia de ese partido haciendo referencia a la «cal viva» y a los GAL. A renglón seguido, recordó que el independentismo es la única amenaza al 'statu quo' que existe en estos momentos en España.

«Cataluña sólo quiere ser el avance de una revolución. No hay nada más revolucionario que un proceso de autodeterminación que, o se hace desde la transversalidad o no se hace», dijo antes de arremeter contra los socialistas por su abstención ante Rajoy. «El PSOE, después de decir 150 veces que no lo haría, lo ha hecho para negar el derecho a decidir en Cataluña», afirmó el que fue, sin duda, el líder de la jornada.

Además de Rufián, intervinieron en Gerard Gómez del Moral, portavoz de las juventudes de ERC, Teresa Jordà, diputada de la formación independentista en el Congreso, y Josep Barberà, presidente de ERPV.

El relevo de Rufián lo tomó Barberà, quien señaló que «no podemos permitir que se vacíen las calles. Este país no es ni del PP ni de Ciudadanos. No es de la derecha, ni del Botánico. Necesitamos una fuerza de izquierdas, transformadora y autocentrada que diga no en España y sí a la república del País Valenciano».

Tanto Gómez del Moral, como Jordà, apelaron a continuar la lucha para que el País Valenciano y los Países Catalanes «sean libres», porque «es un sueño compartido de norte a sur». A la cita también acudieron representantes de Compromís, EUPV, ACPV, Intersindical Valenciana, Escola Valenciana, Esquerra Valenciana, la 'Plataforma pel dret a Decidir' y los padres de Guillem Agulló.