¿Quién está detrás de 'Rodea el Congreso'?

La gran apuesta de la izquierda de recuperar la calle contra el gobierno previsto de Mariano Rajoy comenzará este sábado en Neptuno un par de horas antes de que sus señorías inclinen la balanza parlamentaria a favor del candidato popular. En la calle, la izquierda prevé reverdecer los laureles de otras movilizaciones, sobre todo de aquel 'Ocupa el Congreso' del 25 de septiembre de 2012, que fue la cumbre de las protestas callejeras en la capital y que se saldó con 34 detenidos y 67 heridos, 25 de ellos policías. Como entonces, la convocante de la marcha es la Coordinadora 25-S, y en la comunicación a Interior ha estampado su firma Elena Martínez, líder en Madrid de Izquierda Castellana, uno de los partidos miembros de Unidos Podemos, asistente de EH Bildu en el Grupo Mixto Congreso.

Al acto se ha sumado otro medio centenar de agrupaciones, entre las que destacan los miembros de Unidos Podemos Unidad Popular (representados en el propio Congreso con Alberto Garzón a la cabeza) y Ganemos Madrid, que forma parte de Ahora Madrid, bajo cuyas siglas gobierna Manuela Carmena. Se han sumado además Anticapitalistas, Democracia Real y las Marchas por la Dignidad, que llamarán a «deslegitimar desde su origen» lo que califican como el Régimen del 78.

Pese al apoyo explícito de Alberto Garzón, Unidos Podemos no se ha adherido a la marcha aunque sus líderes han admitido que el partido «simpatiza» con la convocatoria. Este fue uno de los asuntos polémicos de la primera votación de la investidura de Mariano Rajoy después de que Pablo Iglesias dijera en la tribuna del Hemiciclo que el Gobierno había pedido 600 policías para proteger el Congreso, pero que dentro de la Cámara había «más delincuentes potenciales que fuera».

Esta vez, Interior ha advertido que la iniciativa no ha comunicado ninguna concentración, sino una marcha. La manifestación comenzará en Neptuno a las seis de la tarde y recorrerá el Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía y terminará en Sol, con lo que no habrá en principio un punto fijo de protestas en Neptuno junto al Congreso. La votación en el Parlamento no comenzará antes de las 19:45. El lema de la marcha es 'Contra la mafia, democracia'.